Alman milletvekili FETÖ listesinde

MİT'in Almanya'ya ilettiği FETÖ'cü listesinde Alman milletvekilleri de var.

MİT'in Alman dış istihbaratına ilettiği FETÖ bağlantılı kişi ve kuruluşlar listesinde bir Federal meclis üyesinin de bulunduğu iddia edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın şubat ayındaki Münih Güvenlik Konferansı sırasında Alman dış istihbarat servisi BND'nin Başkanı Bruno Kahl'e ileterek destek istediği listenin ayrıntılarıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

ALMAN MİLLETVEKİLİNİN ADI GEÇİYOR

Deutsche Welle'nin haberine göre, FETÖ ile ilişkili olduğu düşünülen 300 kişi ve 200 kuruluştan oluşan listede Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Federal meclis milletvekili milletvekili Michelle Müntefering'in adının da geçtiği ileri sürüldü.

Süddeutsche Zeitung ile kamu yayıncılık kuruluşları NDR ve WDR'in ortak araştırma ağının ulaştığı bilgilere göre, MİT'in listesinde Müntefering'in yanısıra Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili bir Berlin eyalet parlamentosu kadın milletvekilinin adı yer alıyor.

İki milletvekilinin isminin de MİT'in dosyasındaki 10 numaralı tabelada 'Gülen hareketiyle iyi ilişkiler içindeki güç merkezleri ve sivil toplum kuruluşları' başlığı altında geçtiği kaydediliyor.