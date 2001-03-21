Almanlar elçiliğimize bakın ne astı

Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği binasının çatısına çıkan bir grup, “Erdoğan, Türklerini yurduna götür“ yazılı pankart açarak, resmen Türk toprakları olarak kabul edilen Büyükelçiliğine saldırı düzenledi.

Viyana’da Türk Büyükelçiliği binasının çatısına yan apartmandan geçen aşırı sağcı Avusturya Kimlik (Identitre Bewegung) Hareketi mensubu kişiler, elçilik binasının ön cephesine Avusturya’nın eski komutanlarından Prens Eugen’in siluetinin bulunduğu, üzerinde “Erdoğan, Türklerini yurduna götür” yazılı pankart açtı.

Elçilik çalışanlarının müdahalesi ile derhal olay yerinden uzaklaştırılan saldırganlar, çektikleri fotoğrafları kendi internet sitelerinde paylaştı.

Viyana Büyükelçilik güvenlik birimlerinin olaya müdahale etmediği görülürken, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı binada, soruşturma devam ediyor.

Viyana'daki Türk Büyükelçiliğine saldırıyı aşırı sağcı grup üstlendi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Türk Büyükelçiliğinin çatısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan pankart asılmasıyla ilgili olayı aşırı sağcı bir grup üstlendi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, bugün yerel saatle 14.06’da Viyana’daki Türk Büyükelçiliği’nin çatısına yan binanın çatısından atlamak suretiyle geçen ve iki kişi oldukları tahmin edilen şüpheliler, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözler içeren bir pankartı binanın çatısına astı. Zanlılar, olayın anında fark edilmesi üzerine kaçtı.

Söz konusu kişilerin olayı önceden planladıkları, bahse konu yasa dışı eylem sırasında binanın karşı kaldırımında bulunan bir gazetecinin asılan pankartı görüntülemek için hazır bulunduğu ve fotoğraflarını çektiğinin tespit edildiği öğrenildi.