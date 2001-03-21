Almanya'dan PKK uyarısı

Alman güvenlik makamları, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak referandum öncesinde ve sonrasında PKK’nın saldırma ihtimali üzerine uyarıda bulundu.

Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), referanduma ilişkin hazırlandığı değerlendirme raporunda radikal Türk ve Kürt grupların taraftarlar arasında hareketliliğin attığını, şiddet olaylarının ihtimal dışı olmadığı uyarısında bulundu.

BfV, internet sitesinde yayımladığı değerlendirme yazısında, PKK taraftarlarının önümüzdeki haftalarda çok sayıda etkinlik düzenleyebileceğini, başkanlık sisteminden yana olanlarla karşı olanların karşı karşıya gelmesi ve şiddete varan bazı durumların oluşması ihtimali doğduğu ikazında bulundu.

İç istihbarat teşkilatının kurumsal internet sitesinin ana sayfasında yer verilen yazı, “Aşırı sağcı Türk gruplar ve PKK taraftarları, Türk Anayasa referandumu öncesinde pozisyon alıyor” başlığını taşıyor. Almanya’da kullanılacak oyların referandumda belirleyici rol oynayacağı belirtilen yazıda, grupların bu hassasiyetten yola çıkarak daha da gerginleştiğine vurgu yapıldı.

Almanya’da yasaklı PKK ile ilgili olarak “Yeni Özgür Politika gazetesinde 31 Ocak 2017’de yayınlanan makalede PKK’nın yönetim kadrosunda yer alan Murat Karayılan, taraftarlarına ‘faşizmin yasallaşmasını’ önlemek için herkesin tüm gücünü ortak hareket ettirmesi gerektiği talimatını verdi” bilgisi aktarıldı.

"Avrupa’da Hayır" adlı platformun kurulduğuna dikkat çekilirken, sadece Kürtler değil Türk solcu ve sosyalistlerin de aynı çatı altında toplanması hedefinin duyurulduğuna işaret edildi. Almanya’daki PKK taraftarlarının hareketliliğinin arttığına dikkat çekilen yazıda "bölgesel platformlar kurulduğu, anayasa referandumuna odaklanıldığı hatta platform hakkında yapılan açıklamalarda, düğünlerin bile referandum etkinliğine dönüştürüldüğü " belirtiliyor.