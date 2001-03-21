Almanya'dan Türkiye'ye bir yasak daha

24.3.2017 - 00:05

Alman hükümeti, Rheinmetall'in Türkiye'ye tank savunma sistemleri satmasını engelledi.

Rheinmetall CEO'su Armin Papperger bugün basına yaptığı açıklamada, "Alman hükümeti halen bazı ihracat sözleşmelerimize onay vermiyor" dedi.

Papperger, Türkiye'nin DEAŞ militanlarıyla mücadelede 10 adet Leopard savaş tankının zarar görmesinin ardından, elindeki bu tanklar için savunma sistemleri almak istediğini ve Rheinmetall'in bu sözleşme ile ilgili olarak Türkiye ile temaslarını sürdürdüğünü söyledi.

Leopard tankları, Rheinmetall ile Kraus Maffei'nin ortak üretimi.

SİLAH SATIŞINI DA REDDETTİ

Alman basınında önceki gün çıkan haberlerde Alman hükümetinin NATO müttefiki Türkiye'ye silah ihracatını onlarca kez onaylamayı reddettiğini yazmıştı.

2016 yılı başından beri ambargo koyan Almanya'nın hafif silahlar, cephanelik ve diğer silahlanma malzemelerine ilişkin Türkiye'den gelen başvuruların geri çevrildiği belirtildi

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