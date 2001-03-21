Almanya ile ipler kopma noktasında

21.3.2017 - 00:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yönelik 'Nazi' eleştirisinin Berlin'deki yankıları sürüyor. Merkel'den "Türk liderlerin Nazi kıyaslamaları son bulmalı" açıklaması geldi.

Merkel, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Hannover'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye ile yaşanan gerilime de değindi.

Reuters'ın haberine göre, Almanya Başbakanı, "Türkiye’nin Nazi kıyaslamalarına son vermesi gerektiği yönündeki yorumum, eğerler ya da amalar olmaksızın geçerli" dedi.

Merkel ayrıca, Türkiye'nin 16 Nisan referandumuyla ilgili Almanya'da düzenleyeceği etkinlikleri yasaklayabileceklerini sözlerine ekledi.

Merkel açıklamasında, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın geçen hafta Türkiye'ye verdiği sözlü notayı hatırlattı. Merkel, bu notada Türk siyasetçilerin Almanya’da etkinliklere katılmasına ancak anayasanın temel ilkelerine uyulması halinde izin verileceğinin açık bir şekilde dile getirildiğini belirtti. Merkel, aksi takdirde referandum etkinliklerine katılma izninin gözden geçirileceğini söyledi.

"TÜRKİYE'YE BAĞLI"

Merkel'den önce de Alman hükümet sözcüsü, konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu. "Nazi karşılaştırması hiçbir şekilde kabul edilemez" diyen sözcü Ulrike Demmer, ilişkilere kalıcı zararın önüne geçilmesinin de Türkiye'ye bağlı olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı, "Sen de şu anda Nazi uygulamasını yapıyorsun. Kime? Almanya'daki benim Türk kardeşlerime veya oraya giden bakan kardeşlerime, milletvekili kardeşlerime" açıklamasına Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den ve muhalefet lideri Martin Schulz'dan da tepki gelmişti.

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