Almanya Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

22.3.2017 - 00:47

Dışişleri Bakanlığı, Almanya İstihbarat Teşkilatı Başkanının 15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasında FETÖ’nün bulunduğuna ikna olmadığına dair beyanına ilişkin tepkilerin Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’na iletildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bugün Bakanlığımıza davet edilerek, AFC Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanının 15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasında FETÖ’nün bulunduğuna ikna olmadığına dair beyanına ilişkin tepkimiz dile getirilmiştir. Darbecilerin FETÖ bağlantılarını ortaya koyan ifadeleri, darbe teşebbüsü öncesi ve gecesi kendi aralarında yaptıkları iletişim kayıtları, Akıncılar üssünde yakalanan FETÖ iltisaklı siviller dahil tüm kanıtlar ortadadır” denildi.

Savcı, hakim, polis başta olmak üzere, yüzlerce FETÖ mensubunun halen Almanya’da bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, “Mensubu oldukları FETÖ’nün amaçları doğrultusunda hukukun temel ilkelerini ayaklar altına alan, usulsüz dinlemeler ve sahte belgelerle yüzlerce masum insanı mağdur eden birçok savcı, hakim, polis başta olmak üzere, yüzlerce FETÖ’cü de halen Almanya’da bulunmaktadır. Söz konusu şahsın açıklaması, AFC'nin FETÖ'ye gösterdiği müsamaha ve korumacı yaklaşımın ardındaki zihniyeti ifşa etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Musa Erdoğan

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