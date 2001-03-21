Almanya’ya ’İncirlik üssü’ izni yok

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman heyetin İncirlik Üssü’nü değil, Konya’daki NATO Üssü’nü ziyaret etmesinin mümkün olduğunu açıkladı.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bizim önerimiz, şu anda Konya NATO Üssü’nü Alman heyetinin ziyaret etmesidir. Bununla başlamakta fayda var. İncirlik dahil biz hepsini bugün değerlendirdik. Şu an itibariyle İncirlik değil, Konya’daki NATO Üssü’ne ziyaret mümkün” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel: İzin verilmemesi üzücü

Türkiye ziyaretinde ilk durağı olan Dışişleri Bakanlığında mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Alman Bakan Gabriel, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Konya üzerine konuştuk, bu olumlu bir gelişme. İncirlik de gündeme geldi. Alman tarafının bu konuyu sürekli bir çatışma konusu yapmak istemediğini anlattık. Şu anda bir ziyaretin mümkün olmadığını, iç siyaseten bunun mümkün olmadığını Ben buna üzüntü duydum. Diğer taraftan iç siyaseten belki bu yönde bir yaklaşım var. Biz bir parlamento ordusundan bahsediyoruz Alman ordusu dediğimiz zaman. Bu nedenle parlamenterlerin her zaman ziyaret edebilmesi gerekiyor. Bu kararın Türkiye ile Almanya arasındaki ilkesel ilişkilerle bir ilgisi yok. Birliklerin başka bir yere kaydırılması ilişkilerimizin kötüye gitmesi anlamına gelmez. Bu sorunu halledebilirsek, bu konu üzerinde çatışmazsak, Konya’da da birlikte bir çözüm bulduğumuz için de diğer hususlarla birlikte çalışma imkanı veriyor bize. Türkiye ile Almanya arasındaki o güzel dönemlere tekrar geri dönmek istediğimizi ifade ettim” dedi.

Derya Yetim