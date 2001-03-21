Amerika'dan PKK/PYD'de helikopter hediyesi

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’ye çok sayıda zırhlı araç vererek destek sağlayan ABD yönetimi, şimdi de Sikorsky helikopter gönderdi.

Terör örgütü PYD’ye, çok sayıda zırhlı araç vererek destek sağlayan ABD, şimdi de S-92 tipi Sikorsky helikopter gönderdi. Kobani’ye iniş yapan helikopter, teröristlerce kullanılmaya başlandı.

Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen Washington yönetiminin terör örgütü PYD’ye yönelik yardımları devam etti. Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve PYD tarafından işgal edilen Ayn El Arab’a, Sikorsky üretimi S-92 Superhawk tipi bir helikopter sevk edildi. Geçtiğimiz aylarda Amerikan askerleri tarafından eğitime alınan PYD’lilerden oluşan uçuş ekibine teslim edilen helikopter, terör örgütü tarafından kullanılmaya başlandı.

20 PERSONEL TAŞIYOR

Teröristlerin bir yerden başka bir yere daha hızlı transfer edilmesi ve elebaşlarının taşınması için kullanılacağı öğrenilen helikopterle ilgili ABD’li kaynaklardan resmi bir açıklama yapılmadı. Özgür Suriye Ordusu’nun ait çok sayıda karadan havaya füze sistemine sahip olduğu göz önüne alındığında, helikopterin uçuş güvenliğinin nasıl sağlanacağı ise merak konusu oldu. S-92, 20 yolcu taşıyabiliyor. Bu modeli özellikle denizde petrol çıkartan büyük şirketler S-92’yi personel taşıma amaçlı tercih ediyor. Kabini yük taşıyacak şekilde tasarlanan modelin kapasitesi ise 4.5 ton. İstenirse kabin iş adamları için 6-8 koltuklu olarak tasarlanabiliyor. Saatte 280 kilometre hızla uçabilen helikopterin menzili bin 272 kilometre. S-92’nin askeri amaçlı arama-kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere H-92 modeli de geliştiriliyor. Öte yandan, Amerika’nın terör örgütü PYD’ye çok sayıda zırhlı araç gönderdiği biliniyor. ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon), terör örgütü PYD/PKK’ya zırhlı araç verildiği iddialarını doğrulamıştı.

ZIRHLI DA VERDİLER

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, söz konusu araçların gönderildiğini söylemişti. Galloway, “Suriye’de DEAŞ’a karşı savaşan güçlere mevcut yetkiler çerçevesinde üstü zırhlı araçlar verdik. Bu araçlar, onları Rakka’ya ilerlerken DEAŞ’ın el yapımı patlayıcılarına karşı koruyacak” ifadelerini kullanmıştı.

KRİZE NEDEN OLDU

Önceki Başkan Barack Obama’nın verdiği yetkilerde herhangi bir değişiklik olmadığının altını çizen Galloway, Savunma Bakanlığı’nın PYD güdümündeki Arap gruplara askeri malzeme desteği ve eğitim verme politikasının devam ettiğini savunmuştu. PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’nin silahlı kanadı olan YPG’ye verilen destek Türkiye’nin uzun zamandır tepkisine sebep oluyordu. Önceki ABD Başkanı Barack Obama yönetimiyle Türkiye arasında DEAŞ ile mücadelede YPG’ye verilen destek, sık sık karşılıklı sert açıklamalara neden olmuştu.

-GÜNEŞ-