Amerika'dan Ramazan saygısızlığı

27.5.2017 - 12:56

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un, bakanlıktan gelen Ramazanetkinliği yapılması talebini reddettiği iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bu yıl bakanlıkta Ramazan etkinliği yapılmasını reddetti.

Reuters'ın haberine göre, yaklaşık 20 yıldır ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan Ramazan etkinliklerine Bakan Tillerson'dan veto geldi. 1999'dan bu yana göreve gelen her Cumhuriyetçi veya Demokrat bakan Ramazan ayında ya bir iftar yemeği vermiş yada Ramazan Bayramı resepsiyonu düzenlemişti.

20 YILDIR DÜZENLENEN BİR GELENEKTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan iki yetkili, Bakanlığın Dinler ve Küresel İlişkiler departmanında gelen Ramazan etkinliği talebinin Bakan Tillerson tarafından reddedildiğini söyledi.

Konuyla ilgili sorulara yanıt veren Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Halen Ramazan ayının sonunda gelen Ramazan Bayramı için seçeneklerimizi araştırıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki ABD elçileri, Ramazan'ı kutlamaları için teşvik edildi." ifadelerini kullandı.

Bundan önceki yıllarda, Kongre üyeleri, Müslüman sivil toplum liderleri, Müslüman ülkelerin diplomatları ve üst düzey ABD'li yetkililer ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan Ramazan etkinliklerine katılıyordu. (Habertürk)

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret