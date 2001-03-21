Amerika Esad'ın adamlarını vurdu

7.6.2017 - 00:10

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Suriye'de düzenlenen hava saldırısında rejim güçlerini vurdu.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı açıklamada, “Daha önce yapılan uyarılara rağmen rejim yanlısı kuvvetler üzerinde anlaşmaya varılmış ayrışma bölgesine El Tan Garnizonunda bulunan koalisyon ve ortak kuvvetlere tehdit teşkil edecek şekilde bir tank, uçaksavar sistemleri ve zırhlı teknik araçlar ile 60’tan fazla askerle girdiler.” bilgisi verildi.

Koalisyonun iki top sistemini ve bir uçaksavarı imha edip tankı da hasar verecek şekilde vurduğu belirtilen açıklamada hava saldırıları öncesinde söz konusu kuvvetlerin uyarıldığı bilgisine yer verildi.

18 Mayıs'ta da koalisyonun aynı kuvvetlere karşı hava saldırısı düzenlediği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Koalisyon Suriye rejimi ile veya rejim yanlısı kuvvetlerle savaşma peşinde değil ancak rejim yanlısı kuvvetlerin ayrışma bölgesini terk etmemesi durumunda da kendini korumaya hazırdır. Koalisyon Suriye’nin güneyinde bulunan tüm taraflara ortak düşman ve küresel ve bölgesel güvenlik ve barışa tehdit olan DEAŞ’a odaklanması çağrısında bulunuyor.”

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) El Tanf bölgesinde müttefik kuvvetlerle birlikte El Tanf kampında birkaç yüz askerin bulunduğunu ifade etmişti. 
ABD askerlerinin orada DEAŞ ile mücadele eden bir muhalif gruba eğitim desteği verdiği açıklanmıştı.

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