Amerika FETO darbesinde kendi ağzıyla yakalandı

15 Temmuz alçak FETO darbesiyle ilgili bugün şok bir olay ortaya çktı. Adil Öksüz ile ilgili hazırlanan ididanamede Amerikan elçiliğinin darbeden 6 gün sonra yani 21 Temmuz'da Adil Öksüz'ü telefonla aradığı ortaya çıktı.

Bu rezalet ve skandaldan sonra yakalanan Amerikan elçiliği apar topar bir açklama yaparak iyice çamura gömüldü. Elçilik açıklamasında Adil Öksüz'ü aradıklarını resmen kabul etti. Etti etmesine de acayip de bir gerekçe koydu.

ABD elçiliği Adil Öksüz'ü vizesini iptal ettiklerini bildirmek için aradıklarını söyledi. İşte tuhaflıktan burda zaten.

Elçiliklerin vize iptalleri için kişileri aradıkları çok sık yaşanan bir vaka değil.

Amerikan Elçiliğinin Adil Öksüz'ü aradığı tarihte ismi deşifre olmuş ve darbenin mimarı olduğu açığa çıkmıştı. Tüm medyanın Adil Öksüz'ü haber yaptığı elçiliğin bunu araması ya bir emri yerine getirmek için veya da kaç diye uyarmasI içindi.

Allah Amerikalların ellerini ayaklarını dolandırdı ve Adil Öksüz ile irtibatlarını bizzat kendileri açıklamış oldu.



NEDİM ŞENER'DEN İLGİNÇ TWETTELER



FETÖ firasi Adil Öksüz'ün kanlı darbe girişiminden 6 gün sonra ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan telefonla arandığı ortaya çıktı.

ABD VİZE İPTALİ DEDİ

ABD Büyükelçiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vize iptali bilgisini vermek için aradık." ifadeleri kullanıldı.

ADİL ÖKSÜZ'E KAÇ DEMEKTİR

ABD Büyükelçiliği'nin bu açıklamasını değerlendiren gazeteci Nedim Şener, "Adil Öksüz'e bu durumu haber vermek ona 'kaç' demektir." ifadelerini kullandı.

İşte Nedim Şener'in attığı o tweet'ler;