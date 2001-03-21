Amerika Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı tutukladı

Halkbank'ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, ABD'de tutuklu olan İranlı iş adamı Reza Sarraf'la ilgili suçlama yöneltilerek New York'ta tutuklandığı bildirildi.

Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla'nın New York'ta tutuklandığı bildirildi.

New York Güney Bölge savcılığından yapılan açıklamada, Atilla'ya işadamı Rıza Sarraf ve bazı diğer kişilerle birlikte "ABD finans kuruluşlarını kullanarak ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme" suçlaması yöneltildiği bildirildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Başsavcı Vekili Joon H. Kim tarafından yapılan açıklamada, Atilla'nın dün tutuklandığını, bugün geç saatlerde hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi.

Atilla'nın ne zaman ve nerede gözaltına alındığına ilişkin bilgi verilmezken Bloomberg, Atilla'nın JFK havalimanında gözaltına alındığını öne sürdü.

Açıklamada, Atilla'nın Sarraf ile birlikte "ABD finansal sistemini kullanarak sahte belgeler ve asıl niyeti gizleyerek İran hükümeti ve İranlı kuruluşlara milyonlarca dolar transfer etme eyleminde bulunduğu" iddiasına yer verildi.

KARAR YARGIÇLARDA

Açıklamada, ABD yasalarına göre "bankacılık sahtekarlığının 30 yıla kadar", "finansal yaptırımların delinmesinin ise 20 yıla kadar" hapis cezasını gerektirdiği ancak son kararı yargıçların vereceği vurgulandı.

Rıza Sarraf, Manhattan Federal Mahkemesi'nde İran'a uygulanan ABD yaptırımlarını delme suçlamasıyla yargılanıyor.

Davayı açan savcı Preet Bharara ise, 11 Mart'ta Başkan Donald Trump tarafından görevden alınmıştı.

GÖZALTI GEREKÇESİ...

Reuters haber ajansı ise Atilla’nın, Amerika’nın İran’a karşı uyguladığı ambargoları kendi bankası aracılığı ile delmekle itham edildiği ve bu gerekçeyle gözaltına alındığını bildirdi.

22 Mart 2016'dan beri tutuklu olan İran asıllı iş adamı Rıza Sarraf, hem Türkiye'de hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nde yönettiği şirketler ağıyla İran yaptırımlarının etrafından dolaşmakla suçlanıyor.

Sarraf'ın yaptırımları ihlal etmek için kullandığı şirketlerden birisinin ise Türkiye'de faaliyet gösteren Royal Holding AŞ olduğu iddia ediliyor.



ABD'li savcılar, Zarrab ve hakkında tutuklama kararı çıkarılan iki kişinin 2010 - 2015 döneminde aralarında Bank Mellat'ın da bulunduğu büyük İranlı şirketlere finansman sağladığını söylüyor.

MEHMET HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Uluslararası Bankacılık 1970 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında T. Halk Bankası A.Ş.’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri’nde Uzman olarak görev aldıktan sonra Stratejik Planlama Daire Başkanlığı’nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 22.06.2007-11.11.2011 tarihleri arasında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yapan Atilla, 11.11.2011 tarihinden itibaren Uluslararası Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.