Amerikan vizesinde şok eden uygulama

3.6.2017 - 11:37

ABD'nin vize başvurularında, başvuran kişinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları da dikkate alma uygulaması hayata geçiyor.

Reuters'ın haberine göre ABD Yönetim ve Bütçe Dairesi, vize başvurularında kişinin sosyal medya hesaplarının da incelenmesini kabul etti.

ABD'nin vize başvuru formlarında bundan böyle sosyal medya hesapları için de bir kutu bulunacak. Son 5 yıl içinde kullanılan tüm sosyal medya hesaplarının bilgileri buraya yazılacak. Ayrıca son 15 yıla dair kişinin tüm biyografik bilgileri istenecek.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle, ABD'nin ulusal güvenlik kaygıları gereği vize talebinin reddedilmesi mümkün olacak.

ABD'de özellikle eğitim grupları bu uygulamaya karşı çıkıyordu. ABD'de okumak isteyen öğrenciler ve nitelikli araştırmacılarla öğretmenlerinin girişinin bu yeni "engeller" nedeniyle zorlaşacağı belirtiliyordu.

Teklifi eleştirenler, vize görevlilerinin keyfi şekilde davranarak örneğin yıllar önce yapılan tek bir muğlak paylaşım nedeniyle haksız yere başvuruyu reddedebileceğini savunuyordu.

İtirazlara rağmen Trump Yönetimi son kararı verdi ve vize sürecine sosyal medyayı da dahil etti.

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