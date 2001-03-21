Ankara'lılar dikkat!.. Bu yollar trafiğe kapatılacak

21.3.2017 - 00:31

Ankara Valiliği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı organizesinde 21 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek ‘5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesi’ konulu program nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Ankara Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Orman ve Su İşleri Bakanlığı organizesinde, 21 Mart 2017 günü saat 11.00’de Ankara Spor Salonu’nda (ARENA) Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek ‘5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesi’ konulu program nedeniyle, 21 Mart 2017 günü saat 07.00’den itibaren etkinlik sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası ile giriş ve çıkışları), Hipodrom Caddesi-Talatpaşa Bulvarı (Ulaştırma Kavşağı ile Opera Köprüsü arası tüm giriş ve çıkışları) araç trafiğine kapatılacaktır. Bu güzergahları kullanan vatandaşlarımızın, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir” denildi.

Uğur Kan Yüksek
 

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