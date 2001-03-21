Ankara Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı

2.6.2017 - 23:23

Ankara Valiliği vatandaşları, telefonda kendilerini 'Ankara Valiliği Özel Kalem Müdürü' olarak tanıtan dolandırıcılara karşı uyardı.

Ankara Valiliği vatandaşları, dolandırıcılara karşı uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı şirket ve şahısların, kendisini "Ankara Valiliği Özel Kalem Müdürü" olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından telefonla aranarak, hayır işleri konusunda yardım istendiği belirtildi.

Açıklamada, hesap numarası verildiği ve sahte hesaplara para yatırılmasının talep edildiğinin de anlaşıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemeleri, verilen hesap numaralarına hiçbir şekilde para aktarmamaları, kendilerini arayan kişilerin telefon numaralarını, 112 acil hattına veya Ankara Valiliğinin 0 (312) 306 66 66 numaralı telefonuna bildirmeleri, dolandırıcıların yakalanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önemli."

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