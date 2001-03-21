Antalya'da 2 aylık bebekler yüzme öğreniyor

Antalya'da 2 aylık bebekler yüzme öğreniyor
12.6.2017 - 00:08

'2 aylık bebeklere yüzme eğitimi'

Uluslararası bebek yüzme kuruluşunun Antalya'da açtığı kursta bebeklere 2 aylıktan itibaren yüzme öğretiliyor.

Antalya'da uluslararası faaliyet gösteren bir bebek yüzme kuruluşunun açtığı kursta, bebekler emeklemeden yüzmeyi öğreniyor.

Kentte özel bir havuzda 5'er haftalık 5 kur halinde düzenlenen kurslara ebeveynleri ile katılan bebeklere, eğitmenler gözetiminde yüzme öğretiliyor.

Türkiye'de 8 şehirde faaliyet gösteren kuruluşun kurucusu Julie Ann James, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır bebek yüzme araştırmalarıyla ilgilendiğini belirtti.

James, Avustralyalı ve Rus profesörlerin yaptığı araştırmalar sonucunda, bebeklerin doğuştan gelen bir nefes tutma ve amfibik, suyun altından yüzme reflekslerinin olduğunun tespit edildiğini vurgulayarak, "Bunun üzerine yapılan araştırmalar sonucu bebek yüzme aktivitesi geliştirilmiş." dedi.

"Duygusal bağı güçlendiriyor"

Havuza bebeklerini getiren ebeveynlerin sonuçlarını gördükçe başkalarına anlatarak daha fazla yayılmasını sağladıklarını vurgulayan James, şunları kaydetti:

"Bebek yüzme, öncelikle bebeğin kalp ritmini düzene sokan tek aktivite. Bunun yanında bebeğin yemesini, uyku düzenini ve gaz sorunlarını düzene sokuyor. Bebekle ebeveyn arasındaki duygusal bağı güçlendiriyor. Bu bağ da bebeğin duygusal zekasının gelişmesini sağlıyor. Bunların hepsi bebeğin normalden daha önce bu yetenekleri kazanmasına fayda sağlıyor."

Bebeklerin yüzme refleksleriyle doğduğunu ancak kendi başına yüzmesinin koordinasyon gerektiren bir yetenek olduğuna dikkati çeken James, o yüzden ebeveynlerin bebeklerinin yüzmeleri konusunda sabırlı olup eğitimlerine devam etmeleri gerektiğini ifade etti.


 

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