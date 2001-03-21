Arınç FETÖ'cü Tokak'ı şahit gösterdi

19.3.2017 - 16:44

Arınç, Hüseyin Gülerce ve Melih Gökçek'in "Bülent Arınç Gezi'de Başbakan olacaktı" iddiasını yalanlarken yeni bir tartışma konusu açtı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gezi olaylarından sonra FETÖ'nün Bülent Arınç'ı Başbakan yapma planı olduğunu söyledi. Arınç da bunun "ahlak dışı bir yalan ve iftira" olduğunu ifade ederek, okları iddianın kaynağı olan Hüseyin Gülerce'ye çevirdi, Gülerce de kaynağının Harun Tokmak olduğunu açıkladı.

ARINÇ FETÖ'YE 'HİZMET' DENİLEN AÇIKLAMAYLA KENDİNİ SAVUNDU

Gülerce'nin söz konusu iddiayı "Harun Tokak'tan duyduk" demesi üzerine Arınç Tokmak'ın açıklamasını yayınladı. Fakat açıklamada skandal ifadelere kullanıldı.

FETÖ'cü Tokak, terör örgütü için "Hizmet Hareketi" dedi. Arınç da söz konusu ifadeleri onaylayarak kendini aklamaya çalıştı.

ENSONHABER

Bülent Arınç FETÖ'cü Tokak'ı şahit gösterdi

Bülent Arınç FETÖ'cü Tokak'ı şahit gösterdi

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret