Arınç FETÖ'cü Tokak'ı şahit gösterdi

Arınç, Hüseyin Gülerce ve Melih Gökçek'in "Bülent Arınç Gezi'de Başbakan olacaktı" iddiasını yalanlarken yeni bir tartışma konusu açtı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gezi olaylarından sonra FETÖ'nün Bülent Arınç'ı Başbakan yapma planı olduğunu söyledi. Arınç da bunun "ahlak dışı bir yalan ve iftira" olduğunu ifade ederek, okları iddianın kaynağı olan Hüseyin Gülerce'ye çevirdi, Gülerce de kaynağının Harun Tokmak olduğunu açıkladı.