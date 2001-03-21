AS532 Cougar helikopterleri 3. kez düştü

1.6.2017 - 00:15

Cougar helikopterlerinin ülkemizdeki üç kazasında 28 asker şehit oldu.. KARA Kuvvetlerinde 1996'dan bu görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterlerinin ülkemizde karıştığı 3 kazada 28 asker şehit oldu.

Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak'taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu,11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batıdaki birliklere verildi. Füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougarlar tekrar Güneydoğuya döndü.



İkinci kaza, Ispartanın Eğirdir İlçesinde 29 Nisan 2003'te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı. Üçüncü kaza ise Şırnakta meydana geldi. 13 asker şehit oldu.

21 ASKER TAŞIYABİLİYOR

Alımına 1993te karar verilen AS532lerden ilk aşamada 20 adet satın alındı. Fransada imal edilen helikopterler Kara Kuvvetlerine 1996dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995'teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankarada TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532'nin 20'si Hava Kuvvetlerine arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetlerine verildi.

Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen AS532 Cougarlar, 842 kilometre menzilli. Saatte 278 kilometre hıza çıkabiliyor. Çift motorlu helikopterin uçuş ekibi iki pilot ve bir teknisyenden oluşuyor.

 

 

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