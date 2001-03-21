Askere bozuk et yedirmişler

Manisa’da 1’inci Piyade Eğitim Tugayı’ ve Kırkağaç’taki komando alayında askerlerin zehirlenmesiyle ilgili CHP'li vekil açıklama yaptı

Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda geçen salı günü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1046 askerin hastaneye kaldırılması, Er Hüsnü Özel’in yaşamını yitirmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma sürerken, önceki gün de 6’ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı’nda 64 asker rahatsızlandı.

Akşam yemeğinde et kavurma, pilav, çorba ve salata yiyen askerlerde, karın ağrısı şikayeti başladı.

YEMEKTEN ZEHİRLENDİLER

Birlikteki yetkili askerlerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Rahatsızlanan askerlerden 51’i Kırkağaç Devlet Hastanesi’ne, 13’ü ise Soma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk belirlemelerde tedaviye alınan askerlerin yedikleri yemekten zehirlendikleri söylendi.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Kırkağaç, Akhisar ve Soma’daki hastanelere kaldırılan komandoları gece ziyaret ederek gelişmeleri takip etti.

"İYİ PİŞİRİLMEMİŞ HAYVAN ETİNDEN BULAŞIYOR"

İlk zehirlenmeyi de araştıran Biçer, Hürriyet’e şunları söyledi: “Salı günü merkezde batı kışladaki vakalara ilişkin tahliller sonuçlandı. Numunelerde salmonella bakterisi üredi. Bağırsak enfeksiyonuna neden olan bu bakteri yenen etten, özellikle iyi pişirilmemiş kümes hayvanlarının etinden bulaşıyor. Batı kışladaki askerler o akşam hindi eti yediklerini söylemişlerdi. Görüştüğüm bazı askerler ‘Etin bir kısmı çiğdi, iyi pişmemişti, çiğ bölümlerini yememeye çalıştık’ demişlerdi. Bu bakteri iyi pişmemiş veya kesimden itibaren hijyen kurallarına uygun saklanmamış etlerden bulaşıyor. İlk olayın hindi etinden kaynaklandığı kesin.

"ASKERİ HASTANE OLSA BELKİ O ASKERİMİZ ÖLMEYECEKTİ"

Buranın yemek işleri dışarıdan bir firmaya ihale edilmiş. Kışla dışından yemek getirildiğini de ben bu olay vesilesiyle öğrenmiş oldum. Aynı firmaya Türkiye genelinde 12 askeri birliğin yemek işi ihale edilmiş. Kırkağaç’ta jandarma komando alayında da saat 20.00’de etli bir yemek yemişler, pilav ve ayran varmış. Buranın yemeği askeri birimin içinde yapılıyor, yani ihale edilmemiş. Ama malzeme tedarikini yapan ortak bir yer varmış İzmir’de. İkinci olayda yemekten, askerlerden ve sudan alınan örnekleri tahlil etmek için yeterli süre geçmedi. Dolayısıyla oradaki etkenin ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Firma, ‘Biz jandarmaya yemek vermedik’ diyor. 10 bini geçen asker nüfusunun olduğu bir yerde askeri hastanenin kapatılmasının yanlış olduğunu da gördük. Askeri hastane olsa belki o askerimiz ölmeyecekti. 400-500 askere bir hastanenin acil servisinde müdahale edilmeye çalışıldı.”