Aşkından eridi!

1.6.2017 - 08:50

İnternetten tanıştığı kız arkadaşına söz veren 24 yaşındaki Ali Baş, 4 ay boyunca her gün spor ve diyet yapıp 150 kilodan 80’e düştü. Çok mutlu olduklarını söyleyen Baş, “Bayram sonrası nişan var” dedi.

Sabah gazetesinden Derviş Uğurlu'nun haberine göre, İstanbul'da sağlık memuru Ali Baş, internetten tanıştığı kız arkadaşı Semiha'ya olan sözünü tutmak için 4 ay boyunca her gün spor ve diyet yaparak tam 70 kilo verdi. 150 kilodan 80 kiloya düşen Baş, "4 ay boyunca görüşmedik. Beni görünce tanıyamadı. Çok mutluyuz. Bayram sonrası nişanımız var. Dünya güzeli, hayatımı değiştirdi" dedi.

Aşkından resmen eridi

'GÖRÜNCE TANIYAMADI'

Baş, "Kız arkadaşımla internette tanışmıştık. Beni kilolu halimle de beğeniyordu ama ben çok aşırı kiloluydum. Onu mutlu etmek için ne yapabilirim diye düşünüyordum. Gezip dolaşan çiftleri görünce içimiz gidiyordu ve kilo verme kararı aldım" dedi.

Diyet yaptığı süre boyunca hiç görüşmediklerini belirten Baş, "Kilo verme sürecimde yani 4 ay boyunca Semiha ile birbirimizi görmedik. Ona sürpriz yapmak istedim. Ben kilo verinceye kadar o İstanbul'da, ben Konya'da yaşıyordum. 4 ay sonra Semiha'nın karşısına çıktığımda beni tanıyamadı ve kendimi zorla tanıttım. Beni gördüğünde şoke oldu. Bana herkes 'Sen kilo veremezsin' deyip dalga geçiyordu. Son halimi görenler çok şaşırıyor" diye konuştu.

 

 

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