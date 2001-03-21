Atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı

7.6.2017 - 11:05

Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim Sanayi ve Teknoloji ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayıda yayımlanan kararlara göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Abdülhalim Türkkan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müşavirliğine Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ramazan Ersoy atandı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer ise başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.

Caner Ünver

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret