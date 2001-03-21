Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya dolandırıcılıktan tutuklandı

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATATÜRK'E BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Atatürk’e benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken ve tüm Türkiye’yi dolaşarak çeşitli organizasyonlarda Atatürk'ü canlandıran tiyatro ve sinema sanatçısı Göksel Kaya, Sinan Çetin’in yönettiği Çanakkale Ruhu filmin de Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırmıştı.

ENSONHABER