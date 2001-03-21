Atatürk Havalimanında Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminalinde bulunan mescitte ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ile Kabe-i Muazzama örtüsü ziyarete açıldı.

Dış Hatlar Mescidi imam hatibi Abdülsamet Karadayı tarafından özel bir bohçada mescide getirilen Sakal-ı Şerif, salavatlar eşliğinde açıldı.

HAVALİMANI ÇALIŞANLARI İLAHİLER EŞLİĞİNDE GÖRDÜ

Cuma namazı öncesinde mescitte sıraya giren yerli ve yabancı yolcularla bazı havalimanı çalışanları, oluşturulan koridorla özel cam kabın içerisindeki Sakal-ı Şerif'i ile Kabe-i Muazzama örtüsünü ilahiler eşliğinde görme imkanı buldu.

BAZI VATANDAŞLAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Duygulu anların yaşandığı ziyarette, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Çok anlamlı bir amaç için bir araya geldiklerini söyleyen Karadayı, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Ramazan-ı Şerif'te alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed'in mübarek sakallarını buraya getirmek nasip oldu. Cenab-ı Hak, istifade etmeyi, bereketlenmeyi, şifa bulmayı da nasip eylesin. Burada ne kadar büyük şifalar, ne kadar büyük bereketlenmeler vardır. İnşallah o niyetle, halisane, maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa olsun. Tabii ki kıblemiz olan Kabe-i Muazzama'nın örtüsü de burada görülebiliyor."

HER DEFASINDA FARKLI DUYGULAR

Havalimanı çalışanlarından Hakan Yıldız, Sakal-ı Şerif'i ilk defa gördüğünü, büyük bir huzur hissettiğini anlatırken, Bayram Öktem ise daha önce başka mekanlarda Sakal-ı Şerif'i görme imkanına erişmesine rağmen her defasında farklı duygular hissettiğini belirtti.

Güney Afrika'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Patrick Malasela da "Sakal-ı Şerifi ilk defa burada gördüm. Daha önce karşılaşmamıştım. Benim için unutulmaz bir anı oldu." dedi.