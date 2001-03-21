Atatürk heykelinin başına çöp poşeti geçirdiler

21.3.2017 - 17:45

Tekirdağ'da CHP'li Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yaptırılan 3 metrelik Atatürk heykelinin baş kısmına çöp poşeti geçirildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı, Karacakılavuz Mahallesi’ndeki meydana konulmak üzere Edirne’deki heykeltıraş Müslüm Özcan’a kaidesinde, 'Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir' yazılı Atatürk heykeli ve başka bir yere konulmak üzere Atatürk büstü yaptırdı.

Heykel ve büst yapımının tamamlanmasının ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı’na ait bir kamyonetin kasasına konularak Edirne’den Tekirdağ’a götürüldü.

BAŞ KISMI ÇÖP POŞETİYLE SARILDI

Fotoğraflarda Atatürk heykelinin baş kısmının çöp poşetiyle sarıldığı görüldü. Atatürk heykelinin başına çöp poşeti sarılarak kamyon kasasında taşınması tepkilere neden oldu.

Atatürk heykelinin başına çöp poşeti sarıp taşıdılar

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, heykelin Edirne’de yaptırıldığını ve sadece belediyeye ait kamyonla taşındığını söyledi.

"BAŞINA BİR ŞEY GELMESİN DİYE AMBALAJLANMIŞ"

Heykeltıraşın Atatürk heykelinin başına poşet sardığını ve tepkilerin ön yargılı bir bakış açısıyla yapıldığını kaydeden CHP'li Ekrem Eşkinat, "Atatürk heykelini Edirne’de yaptırdık. Bizim araçla Edirne’den kamyon kasasında gelirken başına bir şey gelmesin diye ambalajlanmış olay bundan ibaret. Neden öyle bağlandığını heykeltıraşa sormak lazım. Atatürk heykeli Karacakılavuz Mahallesi'nde meydana konuldu. Şu anda Tekirdağ’ın en büyük anıtı. Açıkta gelmez. Atatürk’e poşet geçirenler başka, biz muhafaza edenleriz. Fotoğrafı gördüm, çok ön yargılı bir bakış açısı." dedi.

Atatürk heykelinin başına çöp poşeti sarıp taşıdılar

HEYKELTIRAŞ: TEK AMAÇ BAŞININ ZARAR GÖRMEMESİ

Edirne’de Atatürk heykelini hazırlayan heykeltıraş Müslüm Özcan, tek amaçlarının heykelin baş kısmının zarar görmesini engellemek olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Heykelin başındaki boya kısmının yeni yapılması ve hava koşullarının yağışlı olması nedeniyle bunun kafa kısmını poşetle kapattım. Heykellerde bunu yaparız. Koruma amacıyla yaptık. Poşetin içerisinde koruma amacıyla süngerlerde konuldu. Amaç buradaki heykelin zarar görmemesi. Hatta heykel Tekirdağ’a kamyon kasasında giderken, ben de ardından araçla takip ettim. 3 metrelik heykeli kamyona koyarken, iple bağlayıp vinç ve kepçe yardımıyla kaldırıyoruz. Baş kısmının zarar görmemesi için böyle bir koruma önlemi aldık. Genelde tüm heykellerde burun, kulak ve yüz kısımlarını zarar görmemesi için bu tür tedbirler alıyoruz."

ENSONHABER

Atatürk heykelinin başına çöp poşeti sarıp taşıdılar

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