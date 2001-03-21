Atilla Taş hakim karşısında

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında tutuklanan şarkıcı Atilla Taş’ın da aralarında olduğu 29 sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

FETÖ/PDY’nin medya ayağına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında aralarında "fuatavni" adlı Twitter hesabının kurucusu olduğu iddia edilen Said Sefa, şarkıcı Atilla Taş ve gazeteciler Ufuk Şanlı ile Hanım Büşra Erdal'ın da bulunduğu 25'i tutuklu, 2'si firari 29 sanığın yargılanmasına başlandı.

İddianamede Said Sefa hakkında ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütü yönetmek'' suçundan da 22,5 yıla kadar hapis cezası istenirken, diğer 28 sanık hakkında ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.

"ESKİDEN ŞARKICIYDIM ŞİMDİ GAZETECİLİKTEN TUTUKLUYUM"

Kimlik tespiti yapılan Atilla Taş, "mesleğiniz" sorusuna, "Eskiden şarkıcıydım. Şimdi gazetecilikten tutukluyum" şeklinde cevap verdi. Aylık geliri sorulan Atilla Taş, "Şu an cezaevindeyim. Para kazanamıyorum" dedi.