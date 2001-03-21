Avrupa Birliği Erdoğan için elçimizi çağırdı

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'nin AB Büyükelçisi'ni çağırdı. Komisyon sözcüsü, Türk Büyükelçi'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kullandığı bazı ifadelerle ilgili açıklama istendiğini söyledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı'nın, AB Komisyonu'na bağlı AB Dış İlişkiler Servisi'ne çağrıldığı bildirildi.



AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ile ilgili açıklamalarını sorması üzerine Kaymakcı'nın, AB Dış İlişkiler Servisi'ne çağrıldığını söyledi.

Kocijancic, Kaymakcı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kullandığı bazı ifadelerle ilgili açıklama istendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmada Avrupa’ya seslenerek şöyle demişti: “Bize parmak sallayan Avrupalılara sesleniyorum; Türkiye itilecek, kakılacak, onuru ile oynanacak, bakanları kapılardan kovulacak, vatandaşları yerlerde sürüklenecek bir ülke değildir. Dünyanın her yerinde bu yaşananlar çok yakından takip ediliyor. Siz böyle davranmaya devam ederseniz, yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı, Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz. Bu tehlikeli yolu açarsanız en büyük zararı siz görürsünüz.”



