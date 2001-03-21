Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye düzenli zirve tavsiyesi

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye düzenli zirve tavsiyesi
13.6.2017 - 09:06

Türkiye ile ilişkileri yeni bir sürece sokmak isteyen Avrupa Birliği, yılda bir kez ya da yılda iki kez düzenli zirveler yapmak istiyor.

Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Konsey Başkanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye ile düzenli zirveler yapmayı önerdi.

AB LİDERLERİ GÖRÜŞECEK

AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre; düzenli zirvelerin formatına AB liderlerinin Haziran ayında yapacağı toplantıda karar verilecek.

DÜZENLİ ZİRVELER

Zirvenin bir yılda bir kez ya da yılda iki kez düzenlenebileceği belirtildi. Hürriyet'in haberine göre; Türk ve AB yetkililerinin Brüksel'de yapacağı siyasi direktörler toplantısında bu konu ele alınacak.

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