Avusturya'ya Akdeniz'de şok! Türkiye izin vermedi

Avusturya'ya Akdeniz'de şok! Türkiye izin vermedi
8.6.2017 - 10:54

Türkiye, Akdeniz'de askerlerini konuşlandırmak isteyen Avusturya'ya izin vermedi. Karar, Avusturya tarafından doğrulandı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmemesi için elinden geleni yapan Avusturya, Akdeniz'de mültecilere karşı askerlerini konuşlandırmak istedi. Mültecilere karşı vahşi uygulamaları devreye sokan Avusturya'nın bu adımını Türkiye engelledi.

KARARI KABUL ETTİLER

Avusturya devlet televizyonuna konuşan Savunma Bakanlığı yetkilisi Johann Frank, Türkiye'nin veto kararının doğru olduğunu ifade etti. Frank, veto edilen operasyonun Avrupa’nın dış sınırlarının korunması mevzubahis olduğu için açıkça Avusturya’nın güvenlik çıkarlarını içeren bir operasyon olduğunu belirtti.

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