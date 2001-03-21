Aydın’da korkutan deprem

30.3.2017 - 00:48

Aydın'ın Efeler ilçesinde merkez üssü Dağeymiri Mahallesi olan 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Mahallede her hangi bir zarara neden olmayan deprem daha çok Efeler ilçe merkezinde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan verilere göre merkez üssü Aydın’ın Efeler ilçesine 2 kilometre uzakta bulunan Dağeymiri Mahallesi olarak belirlenen 3.5 şiddetindeki deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 5 kilometre derinliğinde meydana gelen hafif şiddetteki deprem daha çok Aydın'ın merkez ilçesi Efeler’de hissedildi.

Saat 16.50’de meydana gelen depremi hissetmediklerini ifade eden Dağeymiri Mahallesi Muhtarı Ayhan Korkmaz, “deprem sırasında bahçedeydik. Bir şey hissetmedik. Merkez üssü bizim köy ama Aydın ve civarındaki yüksek katlı apartmanlarda daha çok hissedilmiş” dedi.

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