Aydın Doğan'dan Referandum açıklaması

24.3.2017 - 00:58

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, referandumla ilgili; 'Çıkacak sonuca saygılı olacağız' dedi.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, referandumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Toplantısı, bugün gerçekleştirildi.

"SAYGILI OLACAĞIZ"

Toplantıda 16 Nisan'da gerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği Referandumu hakkında "Referandumda çıkacak sonuca şimdiden saygılı olacağız" diyen Aydın Doğan; "Biz medya olarak bu sürecin tarafı değiliz. İşimiz sadece objektif yayıncılıkla halkımızı doğru bilgilendirilmesine katkı sağlamaktır. İnanıyorum ki; milletimiz her zamanki sağduyusuyla en doğru kararı verecektir." cümlelerini de ekledi.

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