Ayyıldız Tim 'siber cihat' ilan etti

Ayyıldız Tim 'siber cihat' ilan etti
8.6.2017 - 11:33

Türk hacker grubu Ayyıldız Tim, Katar’a yaptığı diplomatik yaptırımlar dolayısıyla Suudi Arabistan’a siber savaş açtı. Krallığa ait devlet banka sistemlerini ele geçiren Ayyıldız Tim, tüm Müslüman hackerlari, bu savaşa katılmaya davet etti.

Ayyıldız Tim Suudi Arabistan'a siber savaş açtı. Suudi Arabistan’ın siber altyapısını yok etmeyi amaçlayan Ayyılıdız Tim, Krallığa ait devlet banka sistemlerine siber saldırılar gerçekleştirdi. Ayyıldız Tim’in ele geçirdiği sitelere koyduğu yazılda, “Siz Arabistan, dünyada Müslümanlar zulüm görürken sadece izliyorsunuz, Müslümanlar açlıktan ölürken sizler ortada yoksunuz zevki sefa ile yaşıyorsunuz. Arakan’da Müslümanlar katlediliyor Suriye’de Irak’ta Libya’da Müslümanlar ölüyor. siz izliyorsunuz. Mısır’da seçilmiş hükümeti ortadan kaldıran Firavun’un torunu kendi halkını kurşunlayıp katleden Sisi köpeğini destekliyorsunuz. Allah bunun hesabını zaten ahirette soracak” ifadeleri yer aldı.

"Bütün Müslüman hackerları bu savaşa davet ediyoruz"

“Osmanlı’ya yaptığınız hainlikleri unutmadık” denilen yazıda, şunlar kaydedildi: “İngiliz Thomas Edward Lawrence denen ajanı dost edinip Osmanlı’yı arkadan vurdunuz. Kabe’ye giden trenlerimizi bombaladınız askerlerimizi alçakça şehit ettiniz. Bugün de aynı yoldasınız. Türklerden nefret ediyorsunuz Osmanlı miraslarını yıktınız H.z. Hatice annemizin kabrini yıktınız ama biz Osmanlı torunları intikamımızın geleceği günü bekliyoruz. Katar’dan pis ellerini çek, Katar Türkiye’nin dostudur. Biz Türkler dostlarımıza el sürdürmeyiz. Ayyıldız Tim olarak başta internet alt yapınız, bankalarınız şirketleriniz olmak üzere size toplu bir siber savaş ilan ediyoruz. Bu saldırılarımız Katar’dan e

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