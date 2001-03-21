BAE'den Katar'a Türkiye tehdidi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar'ın Türkiye ve İran'dan yardım istemesinin krizde yeni bir fasıl açılmasına neden olabileceğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ın Türkiye ve İran'dan yardım istemesinin krizde yeni bir fasıl açılmasına neden olabileceğini söyledi.

Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ı ayrıca krizi tırmandırmakla suçladı.

'KAFASI KARIŞIK KARDEŞ ÜLKE…'

Gargaş, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kafa karıştıran, kafası karışmış kardeş ülkenin krizi tırmandırması ve 2 Arap olmayan ülkeden yardım talep edip, bir tanesinden de askeri koruma istemesi, krizde yeni bir trajik ve komik sayfa açabilir."

​'ÇIKIŞ YOLU YENİ BİR SÖYLEMDEN GEÇİYOR'

Dış ülkelerden yardım istemenin krize çözüm oluşturmayacağını savunan Gargaş, Katar'ın 'krizi tırmandırmak' yerine 'akılla' davranmasını dilediğini ekledi: "Katar'a rasyonel davranıp kibir ve inattan vazgeçmesi için yeniden çağrıda bulunuyoruz. Krizi tırmandırmanın yararı yoktur, dış ülkelerin yardımı nedeniyle güçlenmiş hissetmek de bir çözüm oluşturmaz. Çıkış yolu, şeffaf ve dürüst olan yeni bir söylemdir."

KRİZİN EN TUHAF KISMI…'

Gargaş, krizin en 'tuhaf' kısmının, 'kardeş ülkenin' kimlerle taraf olmasında olduğunu da vurguladı: "Bir İranlı, Türk, Hamas, devrimci, siyasi ideolog, Müslüman Kardeşler. Ve biz Arap Körfezi kardeşini girdiği yoldan çevirmeye çalışıyoruz."

​KATAR'A TÜRK ASKERİNİN KONUŞLANDIRILMASI

Dün TBMM Genel Kurulu'nda alınan kararla, Katar'a Türk askerinin konuşlandırılması kararı alınmıştı.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen, pazartesi günü "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini belirtmişti.

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti ile Moritanya da katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik krizin çözülmesi için devreye girmişti. Türkiye ile Katar ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmış ve dün AK Parti, Meclis'te Katar ile daha önce imzalanan uluslararası anlaşmaların öncelikle görüşülmesi önerisini Danışma Kurulu'na getirmişti.

Katar ile Türkiye arasında jandarma eğitimi için işbirliği anlaşması ve Türk askerinin Katar'da konuşlandırılmasına dair tezkere kabul edilmişti.