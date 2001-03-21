Bahçeli ağır konuştu.. Su katılmamış alçaklık

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye'nin çevresinde olağanüstü gelişmeler, birbirini takip eden olaylar dizisi sahnelenmektedir. Karşımızdaki bu tablo istesek de istemesek de ülkemize sirayet etmektedir. Coğrafya alın yazısıdır. Türk millleti asırlar evvel hakimiyeti altına aldığı coğrafyayı şehit kanları ile sulayıp, vatan yapmış, namus bilmiş, cefasına da sefasına da seve seve katlanmıştır.

"MİLLİ SİYASETİ KÖSTEKLİYOR"

Türkiye'nin çevresinde olağanüstü gelişmeler, birbirini takip eden olaylar dizisi sahnelenmektedir. Karşımızdaki bu tablo istesek de istemesek de ülkemize sirayet etmektedir. Coğrafya alın yazısıdır. Türk milleti asırlar evvel hakimiyeti altına aldığı coğrafyayı şehit kanları ile sulayıp, vatan yapmış, namus bilmiş, cefasına da sefasına da seve seve katlanmıştır. Anadolu coğrafyası her zaman hedefte olmuştur. Ancak her seferinde ayağa kalkmak Türk'ün kaderi olarak tarihe damga vurmuştur. Türkiye tarihin ruhuna karşı ilgisiz kalırsa son yurdumuzu savunmak güçleşecektir. El Bab'da ne işimiz var diyenler, milli siyaseti köstekliyor.

"SU KATILMAMIŞ BİR ALÇAKLIK"

Katar'la varılan askeri çerçeve anlaşması TBMM tarafından onaylanıp Genel Kurul'a sevk edildiği bilinen bir gerçektir. 8 Haziran'da onaylanan anlaşma ile Katar'ın askeri kurumlarının modernizasyonu, iki ülkenin birlikte çalışabilirlik ile barış ve istikrara katkı sağlaması amaçlanmıştır. Türk askerine lejyoner demek su katılmamış bir alçaklıktır.

KATAR'DAKİ TÜRK ÜSSÜ

Katar'da kurulacak Türk üssünün körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına destek vermekten başka bir hedefi yok iken, durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak şüphesiz mümkün değildir.

CHP'YE RABİA CEVABI

İddialı olmayalım mı, dış politikada ebedi dostluk veya ebedi düşmanlık diye bir şey olmayacaktır. Doha'da üs kurmak, Körfez ülkelerine müdahalede bulunmak şeklinde yorumlanmamalıdır. Gerginliğin giderilmesi lazımdır. Hükümet de bunu yapmaktadır ve doğru çizgidedir. MHP ne Katar'ın safında ne de bu ülkeye tavır alan ülkelerin karşısındadır. Doha'ya Şam'a, Bağdat'a, Ankara'nın milli ülküleri ile yaklaşıyoruz. Doğru olduktan sonra da kimseden lafımızı çekinmeyiz. Malum çevrelere sormak istiyorum; Türkiye'nin bölgede pozisyon alması gözünüze batıyor da birçok ülke niçin dikkatlerinizden kaçıyor, kimlere sözcülük yapıyorsunuz. Eğer yürekliyseniz, minderden kaçmayacaksanız, ABD'ye "Ne işiniz var Ortadoğu'da" deyin de endamınızı görelim. CHP'nin cesareti varsa Rabia polemiğine değil, emperyalizmin bölgeye kurduğu kanlı rampalara baksın.

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