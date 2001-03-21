Bahçeli Bursa'da konuştu

"FETÖ darbe teşebbüsü milattır. Tavrımız,bu ihanetin öncesi ve sonrasıyla aynı olmayacaktır. 15 temmuz sonrası anladık anlamsız tartışmalar yerine bir olmanın gereğini!

ASIL KENDİ PARTİSİNİN FRENLERİ PATLAMIŞ, ŞANZIMANI DAĞILMIŞ GÖRMÜYOR

'Hayır' diyen CHP Genel Başkanı 15 Temmuz'u neredeyse hiç ağzına almıyor. Yüzsüzce eleştirilerini sürdürüyor. Aslında kendi partisinin frenleri patlamış, şanzımanı dağılmış görmüyor, göremiyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN YA ANLAMIYOR YA DA KAFASI ALMIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu evet çıkarsa Türkiye Suriye'ye döner diyor. Kılıçdaroğlu'nun ya anlamıyor, ya da kafası almıyor, karanlık zihniyetini gizleyemiyor. CHP'nin yanında eli kanlı aydınlıkçılar, PKK, DHKP-C hayırcı yoldaşları varken, bizim yanımızda Bursa vardır.

TÜRK DÜŞMANLARINI BOZGUNU İÇİN EVET DİYORUZ

2007'de 367 garabetini ortaya atan savcı da utanmadan hayır için çalışıyor. Referandumda milletimizin sesini duyacak, tarihimizin hükmüne uyacak Bursa için evet diyeceğiz.Hayırsızların dedikodularını çürümeye bırakacak evet diyeceğiz. Sandıkta milli beka için evet mührünü vuracağınız. Biz Başkanlığa değil, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine evet diyoruz. Biz Türk ve Türkiye düşmanlarını bozgunu için evet diyoruz.

HAYIR'DAN VAZGEÇİN EVETTE BULUŞUN

Hayır diyen kardeşlerim sizlere sesleniyorum. Türkiye'nin şartlarını düşünün araştırın inceleyin, kararınızı gözden geçirin. Biliniz ki hayırda hayır yoktur, hayırdan vazgeçin, evette buluşun, beka için evet deyin. Biz şahsa değil, sisteme evet diyoruz.

PKK'NIN HAYIR DEMESİNİ TUTUNACAK DEMİR PARMAKLIK ARAYAN HAYIRSIZLAR DÜŞÜNSÜN

PKK'nın hayır demesini, kendini milliyetçi sanan, tutunacak demir parmaklık arayan hayırsızlar düşünsün. Milliyetçi hareket bir ve beraberdir. Bunu karartmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Yeni darbe girişiminde olan olursa, can feda olsun, sonuna kadar savaşırız. Bursalı kardeşlerim son kez soruyorum. Devlet için kararınız ne olacak ? Bu ülke için yeminimiz var vazgeçilemeyecektir. Yemin Türkiye'nin sağlam iradesidir. Kaynağımız millet, kudretimiz devlet, irademiz evet yine evet, bir daha evet!"

BAHÇELİ'NİN BURSA YOLCULUĞU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, miting için Bursa'ya giderken kameralar da kayıttaydı.

* Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:

"Anayasa Referandumunun milli birliğimize vesile olmasını temenni ediyor, hoşgeldiniz diyorum. 16 Nisan'da 18 Maddelik anayasa değişikliği oylanacak, buna millet karar verecek.Bugüne kadar 82 Anayasası üzerinde değişiklikler gerçekleşmiştir. 6 kez referanduma gidilmiştir.Türk Milletinin içine çekildiği fiili açmaz, 16 Nisan'da tasfiye edilmelidir.

ETRAFIMIZ HUSUMET ÇEMBERİ

İçinde bulunduğumuz geniş coğrafyaya bakınız, komşu ülkelerin sancılı, kanlı tükenişine dikkat ediniz. Etrafımız husumet çemberidir. Küresel komplo vahşi ve acımasızdır. Suriye felakete düşmüş, erimektedir.Türkiye'nin milli bekasını tehdit eden risklerde artışlar yaşanmaktadır.

ABD'DEN SONRA RUSLAR DA PYD'LİLERLE FOTOĞRAF ÇEKİNDİ

Suriye'deki başarımızı çekemeyenler yeni oyunlar peşindedir. ABD'den sonra, Ruslar da PYD'liler fotoğraf çekindiler. Rusya Suriye topraklarında özerk ve federal yönetim kurulmasından bahsetmektedir. Rusya'nın Afrin'e zırhlılar yığdığı görüntülenmiş, suçüstü basılanlar belgelenmiştir. Rusya, PYD, YPG işbirliği içindedir, ABD de bu koalisyona örtülü destek vermektedir. Bu durum Türkiye için beka sorunudur.

DUA VE DESTEĞİMİZİ ESİRGEMEDİK, ÇÜNKÜ KONU TÜRKİYE'DİR

Fırat Kalkanı Harekatında başarısız olmamız halinde vatan topraklarımız tehlikeye girecektir. Biz Fırat Kalkanı'nda sonuna kadar gidilmesini hep bu nedenle istedik. Dua ve desteğimizi esirgemedik. Çünkü konu Türkiye'dir, vatan ve milletin selametidir dedik.

BU KARANLIK TABLO KARŞISINDA TÜRKİYE'Yİ SAVUNMAK ZORUNDAYIZ

Kerkük'ün demografik yapısıyla oynanmaktadır. Türkmenlerin tarihsel hakları çiğnenmektedir. Kerkük'e sözde Kürdistan bayrakları şerefsizce asılmaktadır. Bu karanlık tablo karşısında el ele vermek, Türkiye'yi savunmak zorundayız. Başka vatanımız yoktur. Şimdi Bursalı kardeşlerime soruyorum.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ BEKASINI SAVUNMAYA VAR MISINIZ

Yüksek sesle cevabınızı duymak istiyorum. Türkiye'nin milli bekasını savunmaya var mısınız ? Farklılıkları kenara koyup, milli hedeflerde buluşacak mısınız ?

İKİYÜZLÜLÜK AVRUPA'NIN MİRASI, BİLİNSİN Kİ TÜRKİYE BOYUN EĞMEZ

Çifte standart Avrupa'ya hakimdir. İkiyüzlülük Avrupa'nın mirasidır. Bilinsin ki Türkiye boyun eğmez. Türkiye Haçlı kalıntılarına asla ve asla eyvallah etmez. Kimse Türk Milletinin bunları sineye çekeceğini düşünmemelidir. Kimse Bursa'nın bu oyunlara sessiz kalmasını beklememelidir.

ABD, TÜRK UÇAKLARINI BIRAK BESLEDİĞİN PYD'YE YPG'YE BAK

Görüyorsunuz, ABD ve İngiltere Türkiye'den yapılacak uçuşlara ambargo koymak niyetindedir. ABD'nin siyasi kararı art niyetlidir, hukuka aykırıdır. ABD döktüğü müslüman kanlarının hesabını nasıl verecek ? ABD'ye diyorum ki, Türk uçaklarını bırak, beslediğin PYD'ye, YPG'ye bak.

ABD NEDEN FETÖ ELEBAŞISINI TESLİM ETMİYOR?

ABD neden FETÖ elebaşısını teslim etmiyor ? 7 düvel tekrar karşımıza dikilmiştir, hazır kıta halindedir. Ama bunlar Bursa'yı teslim alamayacaklardır.

KUDURSALAR DA DEVLET İÇİN EVET DİYECEĞİZ

Milli ruh çelik gibi kırılmaz, kale gibi aşılmazdır. Kudursalar da, 16 Nisan'da millet için, devlet için, cumhuriyet için evet diyeceğiz"