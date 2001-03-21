Bahçeli'den yeni darbe iddialarına tepki

DARBECİ SANIKLARIN MAHKEMEDEKİ İFADELERİ

"MİT'e, emniyet binalarına, cumhurbaşkanlığı yerleşkesine ağır silahlarla saldıran teröristler belirgindir. Uzayıp giden mahkemeler, kabul edilip reddedilen iddianameler neyin nesidir. FETÖ'cü darbeciler suçları inkarla meşguldür. Zannedersiniz ki bu alçaklar sütten çıkmış ak kaşıktır. Birisi diyor ki; "Darbeden haberim yok. Torunlarımı özlediğim için Ankara'ya geldim". Biri diyor ki; "Benim üye olduğum tek örgüt TSK'dır". Özel Kuvvetler'de görevli bir albay, hakimin "Gülen için ne diyeceksin?" sorusuna, "Orada değildi" diye rahat bir ifade vermiştir. Hiçbir ifadeleri bu gerçeği değiştirmeyecektir. Bunlar vatanına kumpas kuran, devletine komplo düzenleyen haçlı kalıntılarıdır."

Süreç uzadıkça, iddianame ve duruşma enflasyonu yaşandıkça, somut delil ve belgeler yara almaktadır. FETÖ'cülerin kafasına adaletin demir yumruğunu vurmak ertelenemez bir sorumluluktur. 15 Temmuz'un hesabı ya sorulacak ya sorulacaktır. Hoca görünümlü hainin de bulunduğu 130 kişinin Türkiye'ye gelmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılacağı Resmi Gazete'de ilan edilmiştir. Acele etmek, hem erken hem de mantıklı değildir. Bunların hepsinden Türk adaleti önünde hesap sorulmalı, ihanetlerinin bedeli kesinlikle ödettirilmelidir.

YENİ DARBE İDDİALARI

"Yine darbe iddiaları ortaya atılmaktadır. Rodos adasına kaçan darbecilerin, 'bu sefer daha çok kan akacak' dedikleri dile getirilmektedir. Eğer bir daha böyle bir darbe olursa, gömülecek ne bir yer ne de cesedinin başına dikilecek mezar taşı bulunmayacaktır. Darbecilerin gelecekleri varsa, görecekleri de vardır. Türkiye'nin kazanım ve miraslarından taviz vermeyeceğiz. Kontrollü darbe çığırtkanlıklarına 'eyvallah' demeyeceğiz. "

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi tebrik ediyorum.

İÇTÜZÜK DAVETİ

(Meclis Başkanı Kahraman'ın içtüzük daveti) Sistem değiştikten sonra içtüzüğü baştan sona değiştirme ihtiyacı vardır. Liderlerin böyle teknik aşamada bir araya gelmeleri erkendir ve zamansızdır. Grup başkanvekilleri görevlendirilmek sureti ile konular liderlere sunulur, çalışmalar hızlandırılır.

(Bülent Arınç'ın damadının FETÖ'den tutuklanması) Bunu Ankara savcısına sorun efendim, Yeterli olup olmadığını.