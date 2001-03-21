Bahçeli: Kılıçdaroğlu yıldırım yemişe dönecek

Bahçeli: “Kılıçdaroğlu ve hayırsız havarileri kabullenemiyorlar, 16 Nisan’da yıldırım yemişe dönecekler' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum'da referandum mitinginde konuştu.

"Erzurum onurludur, ahlaklıdır, sözünün eridir, dik duruşludur. Devlet dardaysa dadaşlar görevden kaçmamıştır, vatan ve millet saldırıya uğruyorsa Erzurum ileri atılmıştır. Türkiye ne zaman dara girse Dadaşlar milli tavrını anında göstermiştir. Yine ülkemiz sıkıntıdadır, Erzurum'a bir kez daha iş düşmektedir" dedi.

"İŞGAL HEVESLİLERİ HAZIRLIK İÇERİSİNDEDİR"

21 gün sonra yapılacak anayasa referandumunun barışa, huzura, dirilişe vesile olmasını temenni eden Bahçeli, "Dün Erzurum'a işgal ve esareti dayatanlar bugün yeniden hazırlık içindedir. Şimdi soruyorum dadaşlar; Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Bayrağa, vatana sahip çıkacak mısınız? Zaman birlik olma zamanıdır. Milletimiz saldırıya uğrarken iktidar-muhalefet çekişmesini makul göremeyiz. Erzurum kervana İngiltere de katılmıştır. 15 Temmuz'da bombalar Londra'ya değil, Ankara'ya atılmıştır. FETÖ kollanırken, kanlı terör de Batı'dan destek almaktadır. ABD ve Avrupa'nın FETÖ'yü aklama çabası niyedir, kime hizmettir? 15 Temmuz'un faili bal gibi FETÖ'dür. Gerçekleri inkar edenler ise FETÖ'ye bu görevi verenlerdir. Erzurum da, Türkiye de FETÖ'yü iyi tanımaktadır, ihaneti asla unutmayacaktır" diye konuştu.

"HER EVET TÜRKİYE'NİN GÜVENCESİ"

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu ve hayırsız havarileri kabullenemiyorlar. 16 Nisan'da yıldırım yemişe dönecekler" dedi.