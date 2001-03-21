Bahçeli: Kıt imkânlarla mücadele yürütüyoruz

26.3.2017 - 09:49

Bahçeli, MHP'nin sahadaki performansının maddi nedenlerle düşük olduğunu ifade ederken, konuşulan parti içi yüzdelere tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"GARİBİN DE YAPTIĞI ANCAK BU KADAR"

“MHP sahada yok deniyor?" sorusu üzerine konuşan Bahçeli, "Biz kıt imkânlarla bir mücadele yürütüyoruz. Hiç kimseye borçlanmadan yapıyoruz. Garibin de yaptığı ancak bu kadar." dedi.

"MHP'DEN YÜZDE 40 HAYIR VAR" İDDİASINA TEPKİ

Bahçeli ayrıca "MHP içinde ‘Evet’ oyu verecekken ‘Hayır’ oyuna dönüşmüş yüzde 40 var deniyor" ifadeleri üzerine "Kime neyi sordun? Ben de bakıyorum, bizi ziyarete gelenler “Bir de fotoğraf çektirebilir miyiz?” diyor. Şimdi o fotoğraf çektirenlerin hepsini ben masanın üzerine koysam, ne kadar “Evet”, ne kadar “Hayır” görebilirim." diye konuştu.

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