MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Nevruz’un varlığı için 16 Nisan’da ‘evet’ diyoruz. Kardeşçe yaşamak, milli kaynaşma irademizin devamını sağlamak adına ‘evet’te ısrar ediyoruz” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajla Nevruz Bayramı’nı kutladı. 21 Mart’ın Nizamü’l-Mülk’ün Selçuklu astronomlarına hazırlattığı Celali Takvimine göre yılbaşı olarak kabul edilen gün olduğunu hatırlatan Bahçeli, “Bahar, uyanışın müjdesi, doğuş ve doğruluşun habercisidir. Toprak; baharla gözlerini açar, doğa renk cümbüşüyle çağlar, berekete doğru akar. Filizlenen tohumlar, yeşeren umutlar, yemyeşil hale gelen ağaçlar baharın gövde gösterisi, rahmet ve bolluğun ilamı, işaret fişeğidir. Bugün günlerden Nevruz, yani Türk’ün Bahar Bayramı’dır. Çok şükür bir bahar mevsimine daha ulaşmanın sevinç ve huzuru yürekleri ısıtmaktadır. 21 Mart Nevruz; Nizamü’l-Mülk’ün Selçuklu astronomlarına hazırlattığı Celali Takvimine göre yılbaşı olarak kabul edilen gündür, kutlu olsun” mesajını paylaştı.

“NEVRUZ, TÜRK MİLLETİNİN YÜZYILLARDIR DEVAM EDEGELEN BİRLİĞİNİN SİMGESİ, KARDEŞLİĞİNİN VE KADER ORTAKLIĞININ NİŞANESİDİR”

Nevruz’un Türk ulusunun yüzyıllardır devam eden birliğinin simgesi olduğunu dile getiren Bahçeli, “Nevruz’da güneş Koç Burcuna girer, 21 Mart’ta gece ile gündüz eşitlenir. Ayrıca eski On İki Hayvanlı Türk takviminde de Nevruz vardır. Nevruz, Türk milletinin yüzyıllardır devam edegelen birliğinin simgesi, kardeşliğinin ve kader ortaklığının nişanesidir. Nevruz bizdir, bizimdir. Nevruz düşmanlığı telin edip tefrika ve nifakı bütünüyle tersler. Bu nedenle Nevruz barış ve huzura yapılan tarihi çağrı, gönülden davettir. Çok geniş bir coğrafyada yanan ve körüklenen Nevruz ateşi, görkemli ve engin Türk kültürünün tezahürü, kardeşlikle geçen asırların özetidir. Nevruz fitneye kapalı, ayrımcılığa uzak, bölücülüğe hasım, cani ve hain emellere tümden tavırlıdır. Aksini düşünen Türk milletine yabancıdır” ifadelerini kullandı.

“TÜRKLÜĞÜN BEKASI İÇİN 16 NİSAN’DA DA İNŞALLAH ‘EVET’ DİYECEĞİZ”

“Nevruz Bayramı baharın dirilişi, Türklüğün ezelden ebede nabız atışıdır” diyen Bahçeli, mesajına şöyle devam etti:

“16 Nisan da benzer şekilde milli bir uyanışın miladı olacaktır. Nevruz’un varlığı için 16 Nisan’a ‘evet’ diyoruz. Kardeşçe yaşamak, milli kaynaşma irademizin devamını sağlamak adına ‘evet’te ısrar ediyoruz. Bahar Bayramımızı terörist heveslerine alet edip çarpıtmaya kalkanlarla, 16 Nisan’ı karartmaya çalışanlar aynı hayırsız yolun yolcusudurlar. ‘Evet’ dedik Ergenekon destanını yazdık, ‘evet’ dedik tarihe Türk mührünü vurduk. Türklüğün bekası için 16 Nisan’da da inşallah ‘evet’ diyeceğiz. Türk-İslam aleminin Nevruz Bayramı’nı kutluyor, tüm kardeşlerime, milletimin tüm evlatlarına en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. ‘Evet’, Türk milletinin bağımsızlık meşalesi sonsuza kadar yanacaktır. ‘Evet’, Nevruz Bayramı sonsuza kadar gururla kutlanacaktır.”

Caner Ünver