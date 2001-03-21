Bahçeli'nin Ferdi Tayfur şarkıları eşliğinde çay keyfi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya’nın Alanya ilçesinde kendi ismini taşıyan yaşam alanında incelemelerde bulundu. Bir ara mola veren Bahçeli, çok sevdiği sanatçılardan olan Ferdi Tayfur'un şarkıları eşliğinde çayını yudumladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alanya’da katıldığı toplu açılış töreninin ardından Tavşandamı mevkiinde kendi ismini taşıyan Devlet Bahçeli Yaşam Alanı’nda incelemelerde bulundu. Burada vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekinen Bahçeli, muz lifinden yapılmış giyim eşyaları, resim ve süs eşyalarını inceledi. Daha sonra otağa geçen Bahçeli’nin masasındaki Devlet Bahçeli yazılı tatlılar ise dikkat çekti. Bahçeli, ayrıca otağda Ferdi Tayfur’un sevilen şarkılarını dinleyerek çay içti.

Alaaddin Keykubat Parkı’nın açılışını da gerçekleştiren Bahçeli’ye Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından Alaaddin Keytkubat heykeli ve yine Bahçeli’nin isminin yazılı olduğu ay yıldız ile hilal simgeli çift başlı kartal tablosu hediye edildi. Bahçeli, daha sonra Alanya’dan karayoluyla Antalya’ya hareket etti.

İsa Akar - Harun Erdoğdu