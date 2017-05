Bahçeli vatan düşmanlarına şahadet ile karşılık verdi

Bahçeli: 'Ne PKK, ne FETÖ, ne de bir başka muhasım odak Türkiye’yi dize getiremeyecektir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “ Milliyetçi-Ülkücü Hareket, aleyhte propagandalara, sinsi provokasyonlara, vahim iftira ve karalamalara rağmen Türkiye’nin hak ve hukukunu müdafaa konusunda özverili, sorumlu ve fedakarca tavır sergileyecektir. Nitekim şimdiye kadar yaptığımız da budur. Ne PKK, ne FETÖ, ne de bir başka muhasım odak Türkiye’yi dize getiremeyecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara'nın Kızılcıhamam ilçesindeki Ülkücüler Şehitliği'ni ziyaret etti. İlk olarak Şehitler Anıtı önünde dua eden Bahçeli, daha sonra anıtın önüne ve şehitlerin isimlerinin bulunduğu mermerlerin önüne karanfil bıraktı. Ülkücü Şehitleri anma programında yaptığı konuşmada Bahçeli, “Mukaddes bir ayın ilk gününde, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in hemen başında manevi bir görevi yerine getirmek maksadıyla burada toplandık. Her Mayıs ayının 27’sinde, kalplerimize taht kurmuş, Türk tarihine damga vurmuş Ülkücü Şehitlerimizi özlemle, minnetle ve elbette Fatihalarla yaad ediyoruz. Onların haklarını ödemek ne mümkün, bir nebze olsun vefa borcumuzu yerine getiriyoruz. İnancımıza göre şehitlik en büyük mertebedir. Şehitlerin Allah katında kadir ve kıymetleri müstesna niteliktedir. Yine biliyor ve inanıyoruz ki, şehitlik peygamberlikten sonra en yüce makamdır. Allah yolunda şehadet şerbetinden kana kana içenler ölü değildir. Bilakis onlar diridirler, fakat bunu sadece biz göremeyiz. Şehitlik muazzam bir inanışın, muhteşem bir duyuş ve kendinden geçiş halinin sonucudur. Bu nedenle de ancak seçilmiş insanların yolu, seçkin ruhların marifet ve mükafatıdır” diye konuştu.

"Milliyetçi-Ülkücü Hareke milli mukavemeti kırmak isteyen odaklara aman vermedi, teslim olmadı"

Milliyetçi Ülkücü Hareket’in şerefli geçmişinin bu mükafat ve liyakata erişmiş nice yiğit ülkü şehidinin hatıralarıyla dolu olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Onların alnı açıktı. Onların başı dikti. Onların vicdanı rahat, yürekleri de vatan, millet ve bayrak aşkıyla bezenmişti. Tıpkı merhum Ömer Seyfettin’in Başını Vermeyen Şehit hikayesindeki Deli Mehmet gibi, her biri onur timsali, ahlak kutbu, fedakarlık burcuydu. Yine her bir Ülkücü Şehidimiz, Çanakkale’de devleşip fırın gibi siperlerde parlayan, Allah Allah sesleriyle toprağın koynuna adeta atılan, yiğit ve muzaffer nesil gibi korkusuz, tavizsizdi. Şundan eminiz ki, bir hilal uğruna can veren şehitlerimiz gök kubbemizde aziz vatanımızın ebedi ve manevi muhafızlarıdır. Onlar her daim bizimledir. Nitekim şehitlerimiz, merhum vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un şu dizelerinde gerçek anlam ve karşılığını bulmuştur: “Sana dar gelecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın.” Ülkücüler, kendilerine ihtiyaç duyulan her anda ortaya çıkarak millet ve vatan sevgisinin sınavını şehadet ve mahkumiyet karşısında verebilmişlerdir. Bu itibarla aziz şehitlerimizle ne kadar övünsek az, ne kadar gurur duysak yetersizdir. Şehitlerimizi ve kutlu mücadelelerini unutmak ise asla mümkün değildir. Unutursak eğer kanımız kuruyacaktır. Unutursak eğer kalbimiz çürüyecektir” ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin zorlu ve meşakkati fazla olan bir döneminde Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in ümitsizliğe kapılmadığını, yılgınlık göstermediğini ifade eden Bahçeli, “Milli mukavemeti kırmak isteyen odaklara aman vermedi, teslim olmadı. Çünkü inanıyorduk. Çünkü haklı ve tarihi bir davaya bağlanmıştık. Akif’in dediği gibi; cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Yürüdük, zalimlere direndik. Yürüdük, hainleri süpürdük. Asım’ın nesli olduğumuzu bilerek yürüdük, Türk’e ve Türkiye’ye düşman kesilenlerle bugünlerde olduğu gibi hesaplaştık. Kabul edilmelidir ki, bu hesap ağır oldu. Sosyal bedeli yüksek çıktı. Zaman oldu sükut kadar kimsesiz, zaman oldu çığlık kadar hür olduk. Ancak küsmedik, gücenmedik, vazgeçmedik, bana ne demedik. Acizlik ve atalet göstermedik. Yorgunluk ve bezginlik sarmalına girmedik. Kimimiz şehit oldu, kimimiz gazi. Kimimiz mahkum oldu, kimimiz mağdur. Ne var ki millete, tarihe, ecdada, bizlere umut bağlayan mazlumlara çok şükür mahcup olmadık, mağrurluğumuzdan ödün vermedik” açıklamasında bulundu.

“Geriye dönüp baktığımızda, bizi utandıracak, kahredecek bir olumsuzluğun olmadığını gönül huzuruyla söylemek isterim”