Bakan Bozdağ ABD'li mevkidaşı Sessions ile görüştü

22.3.2017 - 00:12

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD’li mevkidaşı Jeff Sessions ile görüştü. Bozdağ, görüşmede Fetullah Gülen'in geçici tutuklanması ve iadesine yönelik taleplerini iletti.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile Türkiye saati ile 17.30'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede Bakan Bozdağ, yeni görevinden dolayı ABD'li mevkidaşını tebrik etti.

Bozdağ'ın, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in geçici tutuklanması ve iadesine yönelik Türkiye'nin taleplerini net bir dille bir kez daha ifade ettiği öğrenildi.

Caner Ünver

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