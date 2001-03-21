Bakan Bozdağ, FETÖ'den tutuklu sayısını açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ soruşturmaları kapsamında 790 kişinin gözaltında bulunduğunu, 50 bin 402 kişinin de tutuklu olduğunu açıkladı.

Hukukçular Derneği’nin geleneksel olarak düzenlediği iftar programına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ FETÖ soruşturmaları ve mahkeme süreçleri hakkında bilgi verdi. Bakan Bozdağ, sosyal medyada yer alan asılsız haberlere de cevap verdi. Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında yakalananlar ve arananlarla ilgili rakamsal bilgiler veren Bozdağ şunları kaydetti:

“Zaman zaman soruşturmalar sırasında tahliyeler, gözaltılar, tutuklamalar olduğuna şahit oluyoruz. Özellikle örgüt üyeliğinden yapılan soruşturmalarda her tahliyeden sonra ve ya her soruşturmadan sonra sosyal medyadan, başka kanallardan tartışmalar ve bir takım haberler yayılıyor. Yargılama sırasında bazı kavramlar kullanıyoruz. Gözaltı, adli kontrol, tutukluluk diyoruz. Bunların hepsinin bir karşılığı var. Yakalama diyoruz bunun ayrı bir karşılığı var. Şu anda Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında gözaltında bulunan 790 kişi var. Hakkında yakalama kararı bulunan 7 bin 605 kişi var. Bu kapsamda tutuklu 50 bin 402 kişi var. Haklarında adli kontrol kararı verilmiş 47 bin 136 kişi var. Tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş 7 bin 969 kişi var. Tutuksuz yargılanan pek çok kişi var.”

“Kararı mahkemeler verecek”

Sosyal medyada yer alan bazı haberlerin de asılsız olduğunu belirten Bozdağ, tutuksuz yargılananların beraat etmediğini belirterek, “Bu rakamları şunun için veriyorum; Yargılama sırasında tutuksuz yargılanmak ve ya adli kontrol ile serbest bırakılarak yargılanmak ya da tutuklu iken adli kontrol ile serbest bırakılarak yargılamanın devam etmesi tahliye edilen kişilerin beraat ettiği anlamına gelmez. Bunlarla ilgili karar yargılama sürecinin tamamlanmasından sonra yargılamayı yapacak mahkemeler tarafından verilecektir. O nedenle yargılama süreçlerinin, sonuçlarının sabırla beklenmesinde faydalar olduğunu özellikle ifade etmek isterim” dedi.

Serdal Altıntepe