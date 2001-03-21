Bakan Bozdağ: 'FETÖ’nün kullanılma tarihi sona erdi'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye karşı tutumlarını eleştirerek, FETÖ’nün kullanılma tarihinin sona erdiğini söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hafta sonunu memleketi Yozgat’ta geçirdi. Yozgat ve ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Bozdağ, Kadışehri ilçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bozdağ, İsviçre'nin başkenti Bern'de PKK yandaşlarınca düzenlenen 'hayır' mitinginde 'Erdoğan'ı öldürün' yazılı pankart açılması ve güvenlik güçlerinin buna göz yummasının kendisine hatırlatılması üzerine, ülkeler arasındaki diplomatik kuralların yol edildiğini belirterek, “Avrupa adına üzücü olaylardan bir tanesini daha yaşadık. İsviçre’de terör örgütünün gösterisi, toplantısı sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın resminin olduğu bir afiş ve o afişte de Cumhurbaşkanımıza doğrultulmuş bir silah ve bir yazı var. Erdoğan’ı öldürün veya Erdoğan’a ölüm şeklinde. Bu olayın geldiği noktayı göstermesi bakımından son derece önemlidir. İsviçre polisinin gözleri önünde olay yapılıyor ve İsviçre güvenlik güçleri bu terör eylemine bir ülkenin cumhurbaşkanını öldürme talimatı içeren afişin asılmasına ve cumhurbaşkanının hedef gösterilmesine engel olmuyor. Aksine onların bu terör faaliyetini güvenli bir şekilde yapmaları için onların güvenliğini alıyor. Bu büyük bir yanlışlıktır. Avrupa değerlerinin maalesef İsviçre hükümeti tarafından da yok edilmesidir. Ülkeler arasındaki diplomatik kuralların da aynı şekilde çiğnenmesidir. Referandum sürecinde Türkiye’nin iç işlerine müdahale anlamı da taşımaktadır. Çünkü İsviçre’nin daha önce gazeteleri referandumda ‘hayır’ çıksın diye Türkçe manşetlerle çıktılar. Terör örgütünün faaliyetlerine her türlü izin ve destek verilmektedir” dedi.

"Himaye ettikleri terör onlara da zarar verecek"

Bakan Bozdağ, Avrupa ülkelerinin himaye ettikleri terör örgütlerinin sonunda onlara da zarar vereceğini ifade ederek, “Buradan bir kez daha ifade etmekte fayda var. İyi terörist, kötü terörist olmaz. İyi terör örgütü, kötü terör örgütü de olmaz. Terör örgütlerinin hedefleri, amaçları, eylem alanları, eylem yaptıkları kim olursa olsun terör örgütü terör örgütüdür ve bütün terör örgütleri insanlık düşmanıdır. Dolayısıyla insanlığa düşman terör örgütlerine karşı da ortak mücadele şarttır. Ama gördüğünüz gibi bazı Avrupa ülkeleri iyi terör örgütü, kötü terör örgütü ayrımı yaptıkları gibi iyi terörist, kötü terörist ayrımı yapmaktadırlar. Türkiye’ye karşı terör eyleminde bulunan ve Türkiye’de terör eylemi yapan terör örgütleriyle bu örgütlerin teröristlerine üst düzeyde bir himaye sağlanmaktadır. Nitekim pek çok terörist İsviçre’de ve diğer bazı Batılı ülkelerde hayatını devam ettirmektedir. Hem FETÖ terör örgütü, hem de DHKP-C terör örgütü, şimdi bir de darbeyi gerçekleştirenlerden bazıları yine aynı şekilde himaye edilmektedir. Bu himaye en sonunda onlara zarar verecektir. Çünkü terör bulunduğu her yerde kendine imkan versin vermesin en sonunda onlara da zarar verici bir niteliği vardır” şeklinde konuştu.

"FETÖ’yü halen kullanabileceklerini düşünüyorlar"

Bozdağ, Almanya’nın ardından İngiltere’nin de FETÖ’yü terör örgütü olarak kabul etmediği yönündeki hatırlatma üzerine bu ülkelerin halen FETÖ’yü kullanabileceklerini düşündüklerini belirterek, “Almanya, İngiltere ve diğer ülkelerin hepsi yeterinden fazla bilgiye sahipler. Büyük devletlerin hepsinin güçlü istihbarat örgütleri var. Daha önce de açıkladım. Gerek Amerika, gerek İngiltere, gerek Almanya istihbarat örgütleri kendi adlarını nasıl biliyorlarsa Türkiye’deki bu darbeyi gerçekleştirenin Fetullah Gülen olduğunu, terörist Gülen’in talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ’cü askerler ve onlara katılanlarla bu darbe teşebbüsünün yapıldığını gayet iyi bilmektedirler. Ama bütün bunlara rağmen bu konuda bir farklılık ortaya koymaya da özen gösteriyorlar. Yani FETÖ'cüler yapmış olabilir, yapmıştır ama Fetullah Gülen bunlarla beraber midir değil midir orada kafaların karışık olduğunu ifade ediyorlar. Bütün FETÖ’cüler Fetullah Gülen'in emri olmadan bir darbeye nasıl kalkışırlar. Ordunun içerisinde ne kadar FETÖ’cü general varsa darbede, subay varsa darbede, vatandaşa bomba atan, kurşun sıkan onlar, tank süren onlar ve bütün bunlar Fetullah Gülen'in emir ve talimatları, onayladığı plan çerçevesinde yapılmıştır. Bunu, gün gibi ortada olana gerçeği, İngiltere de en az bizim kadar bilmektedir. Peki niye böyle diyorlar derseniz. Onlar bu terör örgütünü İngiltere'nin, ABD'nin, Almanya'nın menfaatleri için hala kullanabileceklerini düşünüyorlar. Ben buradan diyorum ki Fetullahçı Terör Örgütü, İngiltere, ABD, Almanya'nın veya başka bir ülkenin menfaatleri için kullanılabilme vasfını da kaybetmiştir. Türkiye toplumu üzerinde, Türk devleti üzerinde, bu örgüt vasıtasıyla eğer bu ülkeler bir çıkar elde etme peşindelerse artık böyle bir çıkar elde edemeyeceklerdir. Çünkü Türk toplumu da, Türkiye Devleti de bu örgüte karşı tavrını koymuştur. Sadece bu örgüte karşı değil, bu örgütle beraber hareket eden, bu örgütle ortaklık kuran, bu örgüte müzahir olan, iltisak, irtibat içinde olan herkese karşı tavrını koymuştur“ dedi.

"FETÖ'nün kullanılma tarihi sona ermiştir"

Bozdağ, FETÖ’nün kullanılma tarihinin sona erdiğini ifade ederek, “Bunlar vasıtasıyla bir menfaat beklemek akıllıca bir iş değildir. Ama başka ülkelerde de bu örgütün bazı faaliyetleri var. Oradan o ülkeler üzerinde bir menfaat peşinde koşuyorlarsa orada da menfaat elde etme şansları artık kalmamıştır. Çünkü, FETÖ'nün kullanılma tarihi sona ermiştir. Hiçbir güç için artık kullanışlı bir malzeme değildir. Böyle bir vasfı kalmamıştır. Ne ABD için kullanışlı bir malzemedir, ne İngiltere ne de başka bir ülke için kullanışlı malzemedir. Bu örgütü kullanıp bir takım hesaplar yapanlara diyoruz ki boşuna hesap yapıp vakit kaybetmeyin, artık bu örgütün elebaşını, üyelerini, mensuplarını Türkiye'ye iade edin, kendinize yeni kuklalar arayın, artık bundan size fayda gelmez. Anlamazlarsa kendileri bilir. Eminim ki fazla sürmez, bir iki yıla kadar hepsi bizim ifade ettiğimiz bu örgütün hiçbir ülke için kullanılma özelliği kalmadığını anlayacaklardır” diye konuştu.

"Türkiye birinci ligde oynayan güçlü bir takımdır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Hayır çıkarsa Türkiye üçüncü lige düşer” sözlerini de değerlendiren Bakan Bozdağ, Türkiye’nin birinci ligde oynayan güçlü bir takım olduğunun altını çizerek, “Sayın Kılıçdaroğlu, bol bol yalan söyleyerek kendi akıl karışıklığını millete de yansıtmak istiyor ve sandıktan 'hayır'ın çıkması için uğraşıyor. Yalanlarla uğraşıyor, korku vererek uğraşıyor. Şimdi Türkiye 'evet' çıkınca üçüncü lige düşecek, o zaman PKK terör örgütü, FETÖ terör örgütü, diğer terör örgütleri niye 'hayır'ın propagandasını yapıyor. Üçüncü lige düşecek bir Türkiye bırakın düşsün niye demiyorlar. Almanya'sı, Avusturya'sı, Hollanda'sı, en son işte İsviçre'si niye 'hayır' çıksın diye bütün güçleriyle devletler arası teamülleri, Viyana Sözleşmesi'ni bir kenara koyarak 'hayır'dan yana taraf oluyorlar. İstemezler mi Türkiye ligde düşsün diye. Bu Türkiye'yi üçüncü lige düşürecek değil, Türkiye'yi birinci ligde en başta oynatacak büyük bir değişim olacaktır. Türkiye'nin birinci ligin en güçlü takımlarından biri olmasını istemeyen terör örgütleri, bazı Batılı ülkeler, Türkiye'nin bu değişimi yapmasına engel olmak istiyorlar. Ama Türkiye, artık Kılıçdaroğlu görsün, birinci ligde oynayan güçlü bir takımdır. Sistem olarak da birinci ligde oynayanların sistemleriyle onların aynısı değil, ama birinci ligde oynayan bir takımın sistemi gibi güçlü bir sistemi 16 Nisan'da kuracaktır” dedi.

Bahadır Muhlis Gökgül