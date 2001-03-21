bakan Çavuşoğlu: CHP, Rus vatandaşları müslümanlıkla korkutuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP'nin Antalya'da gerçekleştirdiği referandum çalışmalarında Türk vatandaşı olan Rusları, 'Müslümanlıkla' korkuttuğunu söyledi.

Referandum çalışmalarını Antalya’da sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ticaret Borsası binasında Antalya Sivil Düşünce Platformu’nun düzenlemiş olduğu "Anayasa Değişikliğini Konuşuyor” adlı panele katıldı. AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Sivil Düşünce Platformu Başkanı Hidayet Gültekin ve Platform üyelerinin katıldığı panelde konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Antalya’daki referandum çalışmalarını eleştirerek, “Muhtarlıklar kalkıyor diyorlar, anayasada muhtarlar var. Dahasını da söyleyeyim, burada Türk vatandaşlığı alıp yaşayan Ruslar var, onlara gidip ‘16 Nisan’dan sonra sizi zorla kapatıp, Müslüman yapacaklar’ demişler. İki tane oy alacağım diye ne yalan söylüyorsun, onları korkutuyorsun” dedi.

Yeni anayasa hakkında bilgiler veren ve referandumu sürecini değerlendiren Çavuşoğlu, hayati bir referandum öncesi CHP’nin Antalya’daki çalışmalarını eleştirdi. Çavuşoğlu CHP’lilerin Türk vatandaşı olan Rus vatandaşlarına giderek, ‘Müslümanlıkla’ korkuttuğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partililerin referandum çalışmaları kapsamında Türk vatandaşı olup Antalya’da yaşayan Rus vatandaşlara, “16 Nisan’dan sonra sizi zorla bir yere kapatıp Müslüman yapacaklar” dediklerini öne sürdü.

“Ne olacak şimdi?”

Çavuşoğlu, “Burada Türkiye vatandaşlığı alan Ruslar var, onlara gitmişler CHP’liler, ‘16 Nisan’dan sonra sizi zorla Müslüman yapacaklar’ demişler. Şaka gibi geliyor dimi? Partiye gelmişler, konsolos da gelmiş böyle bir şey var mı diye. Bugün gidip o Ruslara yok öyle bir şey diyeceğiz. Türkiye’nin imajını da bozuyor. Yalan söylüyorsun. Gidiyorsun iki tane oy alacağım diye, burada huzur içerisinde yaşayan insanlara onları korkutuyorsun. Ne olacak şimdi? Bu dürüstlüğe sığar mı? Bu insanlar Rusya ile Türkiye arasında kriz olduğu dönemler de bile rahatça yaşadılar. Biz de gittik onları ziyaret ettik hem Antalya’da hem Alanya’da. Biz bunları aşarız, siz hiç merak etmeyiz, Türk milletine emanetsiniz dedik. Bunu her zaman da dile getirdik” dedi.

Ortak Bakanlar Kurulu zirvesinin toplumsal bir platformda Rus bir kadının konuşmasıyla Rusya- Türkiye krizindeki hassas yapıyı ortaya koyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Oradaki platformdan bir bayan çıkıp dedi ki ‘Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gidip de Ruslara orada güven vermesi, gerçekten unutmayacağımız bir jestti’ dedi. Demek ki hassas. Ne gidip yalan söylüyorsun, sizi zorla Müslüman yapacaklar diye. Bizim atalarımız böyle mi yapmış? Bizim atalarımız, cihan imparatoruydu. Gittiği yerlerde zorla insanların dinini mi değiştirdi, dilini mi değiştirdi. Bağımsızlıklarını kazandıktan sonra hepsi diniyle, diliyle, kültürüyle yaşadı. Elbette karşılıklı kültürel iletişim olabilir ama diniyle, diliyle her şeyiyle bağımsızlığını kazandılar. Bizim ecdadımızın hoşgörüsünü yaşatmak bizim boynumuzun borcudur” diye konuştu.

Suat Metin - Harun Erdoğdu