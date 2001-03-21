Bakan Çelik'ten PKK'ya sert mesaj

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, referandum çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde partililerle buluştu.Bakan Çelik yaptığı konuşmada, "Viranşehirliler şaka maka zannetmeyin. Devlet nerede bulursa bunların canına okuyacak, bunu bilin. Açık ve net söylüyorum. Bedeli ne olursa olsun, bu milleti terörün baskısı altında bırakmayacağız" dedi.

Bakan Çelik yaptığı konuşmada, "Viranşehirliler şaka maka zannetmeyin. Devlet nerede bulursa bunların canına okuyacak, bunu bilin. Açık ve net söylüyorum. Bedeli ne olursa olsun, bu milleti terörün baskısı altında bırakmayacağız" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde partililer ile bir araya geldi. 16 Nisan'da yapılacak olan referandum çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen buluşmada konuşan Çelik, milleti terör ile baş başa bırakmayacaklarını ifade ederek, herkesin buna göre hesabını yapmasını gerektiğini kaydetti. Bakan Çelik, "Buyurun her şey serbest dedik. Her şeye kapılar açıldı. 2 yıl huzurlu ortam devam etti.

Biz huzur diye beklerken adamlar yerin altına bomba yerleştiriyorlar. Caddelere bombalar yerleştiriyorlar. Milletin bodrumuna bomba yerleştirmekle kanalizasyonlara bombalar yerleştirmekle meşgullerdi. Netice ne odu. Yüzlerce insanın on milyarlarca liranın. O Güneydoğu'da tahrip olan ilçeler var ya oralar için devlet şu an 15 katrilyon liralık yatırım yapıyor.