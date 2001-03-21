Bakan Müezzinoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırdı

22.3.2017 - 15:30

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Edirne’nin Enez ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek, "Partili Cumhurbaşkanlığına şayet millet karşıysa sana bir fırsat, sen de CHP’den istifa et, partisiz Cumhurbaşkanı adayı ol" dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında Edirne’nin Enez ilçesine gelen Bakan Müezzinoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Konuşmasında Kılıçdaroğlu’nu işaret eden Müezzinoğlu, "Partili cumhurbaşkanlığına şayet millet karşıysa sana bir fırsat, sen de CHP’den istifa et, partisiz Cumhurbaşkanı adayı ol. Meydan boş. Meydan sana açık. Bu milletin gönlünde yer et. Buyur gel. Sana bir yasak var mı? Yok. Partisiz cumhurbaşkanlığına yasak var mı? Yok. Daha önce ekmek için ekmelediğini buldun mu? Gene bul. Millette karşılığı varsa eyvallah kardeşim. Demokrasi bu" dedi.

Türkiye’nin Avrupa’ya karşı güçlü olması gerektiğini ifade eden Müezzinoğlu, "CHP’li kardeşim ne istiyor? Türkiye daha güçlü olsun. Türkiye kime karşı daha güçlü olacak? Almanya’ya karşı olacak. Hollanda’ya karşı güçlü olacak. Avrupa’ya karşı güçlü olacak. Dünyaya karşı güçlü olacak. Onlar güçten korkuyor, biz de mi korkacağız. Onlar korkmaya devam etsin biz cesaretle yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'CHP’de de eş başkan yap'

Bakan Müezzinoğlu, "Tek adam diyor. Sen tek adamdan rahatsız oluyorsan CHP’nin yanına, kendi genel başkanlığını yanına bir genel başkan daha koy. Bak bu HDP koydu. HDP’de eş başkan var. CHP’de de eş başkan yap. Madem çok rahatsızsın. CHP’de tek başına olmaya. Bunların derdi üzüm yemek değil, bunların derdi milleti dövmek" dedi.

"Atatürk’ün gölgesine yan gelip yatmaktan vazgeçin" diyen Müezzinoğlu "Sonra da diyorsun ki Atatürkçülük elden gidiyor. Tabii sen böyle yan gelip yatarsan, olmaz bu iş. Atatürk’ü kullanıyorlar, Atatürk'ten geçiniyorlar. Sonra da millete diyorlar, bak tek adam geliyor. Bak ha gençler geliyor. 18 yaşındaki çocuğu şu yapacak bu yapacak. Yanlış yapıyorsak ipin ucu milletin elinde. Hadi kardeşim güle güle dersiniz güle güle gider. Çok doğru yapıyorsa Kılıçdaroğlu’na meydan, millet onu seçer" ifadelerini kaydetti.

Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret