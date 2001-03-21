Bakan Şimşek G-20'nin aile fotoğrafının dışına mı itildi?

Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip ülkelerin temsilcilerinin katıldığı G-20 toplantısı çektirilen aile fotoğrafıyla tamamlandı. G-20 toplantılarına Erdoğan katıldığında mutlaka büyük ülkelerle yan yana duruyordu. Bu kez bakan düzeyinde katıldı ama durum hiç de öyle olmadı.

Çekilen aile fotoğrafında Türkiye'yi temsil eden Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, en dış köşede hatta sanki fotoğraf çekiminden çıkartılmış gibi bir görüntü verdi.

Bakanın bu durumu herkesi şaşırtırken bir başka şaşkınlıkta eflatun çoraplı Fransız bakan oldu.

G-20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası yöneticilerinin bir araya geldiği toplantının aile fotoğraflarında en çok dikkati çeken, Fransa Maliye Bakanı Sapin'in parlak eflatun çorapları oldu.

Almanya'nın Baden Baden kentinde dün saat 19.30'da sona eren G-20 zirvesinin ardından, delegasyon üyeleri birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Fotoğrafta en ön sırada oturan Fransız Maliye Bakanı Michel Sapin'in parlak eflatun renginde çorabı herkesin dikkatini çekti.

Bakan Sapin'in takım elbisesine uymayan eflatun renginde çorabı, gece karanlığında çoğu davetlinin koyu takım elbiseleri arasında, aile fotoğrafına farklı bir renk kattı.

Kongre Merkezi'nde yapılan görüşmelerde Türkiye'yi, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek temsil etti.