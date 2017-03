Bakan Soylu korucu başlarıyla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölücü terör örgütüyle mücadelede önemli bir irade ortaya koyulduğunu belirterek, "Bu irade bizim güç aldığımız, bu hain örgütü bitirecek olan iradedir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde 26 ilden gelen korucu başları ve korucu dernekleri temsilcileri ile bir araya geldi. Soylu, toplantıda yaptığı konuşmada, “Bölgenin kalkınmasını engelleyen, Bitlis’te olduğu gibi kütüphaneleri yakan, Yüsekova Havalimanı inşaatında olduğu gibi iş makinelari yakan, mühendisleri, işçileri kaçıran, tehdit eden, yatırımları engellemeye çalışan, anne babaların göz bebeği 12-13 yaşındaki çocukları dağa kaçırıp istismar eden, eline silah verip terörist yapan bu hain örgütün biran önce kökünün kurutulmasını istiyoruz. İnsanlar çarşıda elimizi tutup, ‘Allah aşkına bizi bırakmayın ne olursunuz böyle devam edin’ diyorlar. Gençler yanımıza gelip, ‘Sayın bakanım biz sadece iş istiyoruz, çalışmak istiyoruz’ diyorlar. Bu irade önemli bir iradedir ve bu irade bizim güç aldığımız, bu hain örgütü bitirecek olan iradedir” diye konuştu.

"BATININ HER YERİNDEN O ÜNİVERSİTELERE OKUYABİLMEK İÇİN GENÇLERİMİZ VE EVLATLARIMIZ GELECEK"

“Üniversiteleri de görüyoruz. Üniversitelerin kapasiteleri Doğu’da, Güneydoğu Anadolu’da yeterli mi?” diye soran Soylu, “Cazibe merkezlerinden bahsediyoruz. Huzuru getirdiğimiz andan itibaren bilmenizi istiyorum ki batının her yerinden, Orta Anadolu’dan, Akdeniz’den, Karadeniz’den o üniversitelere okuyabilmek için, orada ilim tahsil edebilmek için, eğitim görebilmek için gençlerimiz ve evlatlarımız gelecek. O bir taraftan milletimizin birliğine çok önemli katkı sağlayacak, diğer taraftan da şehirlerimizin ekonomik ve sosyal yapılarını geliştirecek. Tek taraflı değil, sadece fabrika değil, imalathane değil, orada üretim değil, bu belediyelerle ilgili teröre destek olması sebebiyle aldığımız kararlar ve yaptığımız görevlendirmeler sebebiyle neler söylediler. Şimdi hep beraber görmüyor muyuz? Bunlar terör örgütüne o belediyelerden maddi destek sağlayan, insan kaynağı desteği sağlayan, lojistik destek sağlayan ve o belediyelerden teröre moral aşılayan, moral depolayan ve orada o belediyelerden askerimize, korucumuza, jandarmamıza, polisimize; oradan elden edilen, oradan devşirilen kaynaklar sayesinde kurşun sıktıran anlayışlara, onlara devletin kararlılığını, milletin kararlılığını, hukukun kararlılığını gösterince neler söylemişlerdi” ifadelerini kullandı.

"BU MÜCADELENİN İÇERİSİNDE EN ÖN NOKTADA OLAN SİZLERSİNİZ"

İki gün önce Şırnak İdil’de olduğunu anlatan Bakan Soylu, “Oradaki diğer belediye başkanlarını topladık. Yüksekova’daydık. O kadar büyük heyecan içindeler ki, çöpler toplanıyor, her taraf tertemiz. 550 gün kendi belediyesine gitmemiş belediye başkanı. Kime vermiş, terör örgütünün temsilcilerine orayı yönetmek için tahsis etmiş. Bir de masum yüzleriyle beraber milleti kandırmaya çalışan, milleti ikna etmeye çalışan ama başka yerlerde gezip bu millete kaynakları sağlayarak kurşun sıktırırken kardeşlik edebiyatı yapan sözde belediye başkanları vardı. Biz bunların hepsini biliyoruz. Allah’a şükürler olsun bugün yıllardır suyu gelmeyen, kanalizasyonu yapılmayan, yıllardır çocuk parkları yapılmayan, yılardır sadece ve sadece Diyarbakır Belediyesini söylüyorum çalışanlardan her ay para kesiliyordu her ay, dağa gönderiliyor, terör örgütüne gönderiliyor ve Türkiye’nin birliğine, beraberliğine kast ediliyordu. Şimdi belki de en çok rahat eden Diyarbakır Belediyesinde çalışanlardır. Çünkü artık maaşlarını tam alabiliyorlardır. Bunun önemli olduğunu, bunun Türkiye için, ülkemizin geleceği, birliği için önemli olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Aylardan beri mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin içerisinde en ön noktada olan sizlersiniz. Korucularımız, korucu başlarımız, onların aileleriyle birlikte ne büyük bir mücadele ettiğimizi ve bu ülkenin birliğine, beraberliğine hangi katkıları ortaya koyduğunuzu net bir şekilde bizler biliyoruz. Ülkemiz biliyor, milletimiz biliyor. Bizim kardeşliğimize halel getirmeye çalışanlara, kardeşliğimizi ortadan kaldırmaya çalışanlara bin yıldır bu coğrafyada birbirimizle aynı hali, aynı anlayışı, aynı kardeşliği taşımamızı bir şekilde istemeyenlere karşı nasıl dik durduğunuzu, mücadele ettiğinizi ve bu milletin tarafında olduğunuzu gösteriyorsunuz. Minnettarız, müteşekkiriz, ülkemizin geleceği adına, hürriyetimiz adına ve özgürlüğümüz adına” açıklamasında bulundu.

“BİZATİHİ BAŞBAKANIMIZIN TALİMATIDIR”

“Türkiye’nin 51 vilayeti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu vilayetlerindeki bu köy yolları sorununda sıcak asfaltla buluşmasını sağlayabilecek çok önemli bir atılımı ortaya koyuyoruz" Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sayın Başbakanımızın başlattığı 23 il cazibe, sadece terörle mücadele etmiyoruz, sadece terörizmle mücadele etmiyoruz. Türkiye’nin her tarafında 51 vilayette, bunların içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu vilayetlerimiz de var, köylere kadar asfalt ve sıcak asfalt getireceğiz. İki kat yükselttik, iki kattan daha fazla yükselttik. Şimdi bir ödenek daha tahsis edeceğiz ve nasıl kalkınmanın, nasıl gelişmenin, nasıl köylere kadar sıcak asfalt gitmenin, KÖYDES projeleriyle beraber bunu vatandaşımıza sağlamanın heyecanı içerisinde olacağız. Bizatihi Başbakanımızın talimatıdır. Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı ile ortak yaptığımız çalışmalar çerçevesinde Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararıyla birlikte ödenekler illere gönderiliyor ve inşallah bu yıl, önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yıl içinde bir planlama çerçevesinde Türkiye’nin 51 vilayeti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu vilayetlerindeki bu köy yolları sorununda sıcak asfaltla buluşmasını sağlayabilecek çok önemli bir atılımı ortaya koyuyoruz. Sadece kardeş belediyecilik mantığıyla beraber belediyelerimiz, özellikle batıdaki belediyelerimiz çok büyük işlerin altına imza atıyorlar. Sadece yaptıkları yollar, parklar, binalarla ilgili söylüyor değilim, başka bir şey daha yapıyorlar. Örneğin geçen yıl Bursa’da Yıldırım Belediyesi, Güneydoğu’daki çocuklarımızı aldı Bursa Uludağ’a götürdü. Antalya Belediyesi başka bir etkinlik yaptı.”

İlker Turak - Mustafa Apaydın