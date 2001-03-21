Bakan Soylu : PKK'dan cillop gibi silahlar ele geçirdik

Soylu: Cillop gibi silahlar ele geçiriyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, "Yaklaşık 4-5 gündür yaptığımız operasyonlarda cillop gibi silahlar ele geçiriyoruz. Ey bize dost görünenler, PYD'ye el altından silah verip onu PKK ile Türkiye'ye doğru yöneltenler, sizlere söylüyorum; biz sizin dostluğunuzun hangi mânâda olduğunu biliyoruz. Kime dost olduğunuzu, kimle dostluk yaptığınızı da çok net bir şekilde biliyoruz" dedi.

Mersin'in Silifke ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu coğrafyaya IŞİD'in "paraşütle indirildiğini" söyledi. Soylu, şöyle konuştu:

"Bu kadar açık ve nettir. Dinimizin hiçbir değerine sadakati söz konusu değildir. Paraşütle indirilmiş sadece bu coğrafyada yaşayan insanların tüm değerlerini dünyanın başka noktalarına karşı farklılaştırmak için ortaya koyulmuş bir araçtır, başka bir şey değildir. Bir taraftan DHKP-C'yi bir taraftan PYD'yi, bir taraftan YPG'yi... Güya bizim sözde dostlarımıza söylüyorum. Yaklaşık 4-5 gündür yaptığımız operasyonlarda cillop gibi silahlar ele geçiriyoruz. Ey bize dost görünenler PYD'ye el altından silah verip onu PKK ile Türkiye'ye doğru yöneltenler, sizlere söylüyorum; biz sizin dostluğunuzun hangi manada olduğunu biliyoruz. Kime dost olduğunuzu, kimle dostluk yaptığınızı da çok net bir şekilde biliyoruz. O silahların bizim insanlarımızın birliğine, beraberliğine, kardeşliğine ve bu ülkenin büyük medeniyet değerlerine karşı suç işlemeye yönelik sizin tarafınızdan gönderildiğini de biliyoruz. İçerideki adamlarınızın ne iş yaptığını da biliyoruz. Bu ülkeyi bağımsız yapmamak için özgür ve hür yapmamak için ellerinizden gelen her şeyi ortaya koyduğunuzu da biliyoruz. 15 Temmuz bunun millet tarafından gösterilen en önemli kanıtlarından bir tanesidir. "

"22 yıldır, 23 yıldır girilmeyen yerlere tek tek giriyoruz"

Soylu, Lice'de 7 bin kişiyle operasyon gerçekleştirdiklerini aktardı. Komutan, polis, korucu, jandarma, asker hep birlikte masa başına oturup "Ne yapalım?" diye düşündüklerini aktaran Soylu, şunları söyledi:

"22 yıldır, 23 yıldır girilmeyen yerlere tek tek giriyoruz. Terörün tam belini kırmak üzereyiz. Hem içeriden hem dışarıdan her noktadan. Bunu hep beraber görüyoruz. Tam bu esnada PKK ile aynı dili kullanmak, aynı anlayışı kullanmak... Lice'de hemen HDP'li milletvekilleri gelmiş. Operasyon yapıyoruz ya. Oradaki Adana'ya, Mersin'e, Antalya'ya, Gaziantep'e, İzmir'e batı tarafına ve İstanbul'a sevk ettikleri bütün o hâinliklerin kaynağı olan yeri buluyoruz, 3-4 ay izliyoruz. Ondan sonra oraya operasyon gerçekleştiriyoruz. Onu bir şekilde engellemek için, bir taraftan uyuşturucu tarlalarını onların en önemli kaynaklarına, gelirlerine... Hemen geliyorlar. Ne diyorlar? 'Aman bunu durdurun'. Niye durduracağız? 60'ın üzerinde teröristi etkisiz hâle getirdik orada. Bütün mühimmatlarını da mağaraları da oraları da tarumar ettik. Peki niye durduracağız."

"Allah bana İçişleri Bakanlığı'nı haram etsin"

"Daha yeni başladık. Dün (Pazartesi) gece saat 02.00-03.00'e kadar arkadaşlarla birlikteydik. Onların başlarına öyle işler getireceğiz ki bu millete çektirdikleri acıları teker teker hesabını verecekler. 13 yaşındaki eğer bir kızımızı hâlâ dağa götüreceklerse Allah bana İçişleri Bakanlığı'nı haram etsin. Bu kadar açık ve net. O kızların yeri öğretmenlik, hemşirelik, doktorluktur. O kızların yeri merhamet, şefkat ve iyilik medeniyetinin her birisinin bir meleği olmasıdır. Biz bunu Türkiye'de hep birlikte sağlayacağız."

"Ne yapmışlarsa Türkiye'ye sözlerini geçiremediler"

Soylu 7 Haziran genel seçimlerini hatırlatarak, AK Parti'nin 7 Haziran seçimleri sonrası tek başına iktidar olmadığını, her türlü hükümet kombinasyonunun işin içinden çıkabileceğini hatırlattı.

Çok önemli bir noktadan geçildiğini, Türkiye'ye diz çökertemedikleri, kendi araçları işe yaramadığı için Hollanda ve Almanya'nın, hepsinin devreye girmeye başladığını belirterek, "Ne yapmışlarsa Türkiye'ye sözlerini geçiremediler. Türkiye'yi istedikleri noktaya, seviyeye, bu coğrafyanın üzerinde istedikleri gibi yönetebilecekleri bir araca döndüremedikleri için bugün saldırıyorlar. Bunu hep beraber görüyoruz" diye konuştu.

Ortadoğu'da çok sayıda ülkenin kaos içerisinde olduğunu anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Güzel Cumhuriyetimiz kurulduktan sonra bir adım attık. Gelip etrafımızı çerçevelediler. 1950'de bir adım attık gene etrafımızı çerçevelediler. Şimdi 21. asırda bir adım attık yine etrafımızı çerçevelemeye çalışıyorlar. Bu kadar açık ve net. Bunu ancak 16 Nisan'daki referandumla kırabilme fırsatına sahibiz. Ben sizin kardeşinizim. Bugün bakanım, yarın değilim. Bilmenizi isterim ki attığım her adımdan bir sonraki adımın olup olmayacağı konusunda Allah'a teslimim. Hiçbir endişem yok. Dünyada hiç kimseye yanlışımız, eksiğimiz söz konusuysa bunun bedelini bu dünyada da öteki dünyada da ödemeye hazırız. Ama bu memleket, millet, toprak biz bu dünyanın bir sınav dünyası olduğunu, asıl dünyanın öteki dünya olduğunu, biz bu sınavda doğru bir yerde durmamız lâzım geldiğine inanıyoruz. İddiamız odur ve bunu gerçekleştirmekle mükellefiz."

Soylu, 16 Nisan'daki halk oylamasının Türkiye için tarihi ve önemli bir karar olduğunu belirterek, "Bu karar bizi gelecekte hedeflerimiz ve istikametlerimizle bir araya getirebilecek bir karardır. Artık geçmişte yaşadıklarımızın tekrar Türkiye'nin önüne gelmesini, yeni darbeler, ekonomik ve siyasal krizlerle yeni kaos ve arbedelerle Türkiye'nin karşılaşmasını istemiyoruz. Herkesin kendi işini yapacağı ve bizim bunu net göreceğimiz bir anlayışı Türkiye ile buluşturmak istiyoruz. Hedefimiz budur" dedi.

Kaynak: AA