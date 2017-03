Bakan Zeybekci: 16 Nisan CHP’ye iktidar yolunu açıyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Bu sistem bütün partiler için daha iyi olacak 16 Nisan CHP’ye de iyi gelecek. CHP’ye iktidar yolunu açacak” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Belediye Başkanı Yakup Otgöz’ü makamında ziyaret etti ve ardından belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre görüştü. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği ’Fethiye Ekonomi Buluşması’na katılan Bakan Zeybekci’ye Vali Amir Çiçek, AK Parti Milletvekilleri Hasan Özyer ve Nihat Öztürk, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, iş adamları ve turizmciler eşlik etti.

Türkiye’nin tarım ve turizm sektörlerinde önemli gelişmeler sağladığını belirten Bakan Zeybekci, "Yaklaşık olarak 20 milyar dolar doğru gidiyoruz tarımsal ve hayvansal ürün ihracatımızda. Bazı sıkıntılarımız oldu. Rusya ile yaşadığımız bazı problemler var. 2015 Kasım’ındaki o talihsiz olaydan sonraki Rusya’nın, Türk ihraç ürünlerine bir yasaklaması vardı. İki ülke liderinin başlatmış olduğu pozitif diyalog sonrası bir an önce bunu çözülecek ve 2015 Kasım’ı öncesine döneceğimizi ümit ediyorum. Türk ihracat ürünlerinin önündeki engellerin kaldırılmasını bekliyoruz. Çünkü biz bir yasak koymadık. Biz tamamen açık ve serbesttik. Tabi burada detaylarını bilmiyoruz. Sanki algı şöyle; biz Rusya’ya milyon dolarları gönderiyoruz ihracat olarak, sanki Rusya’nın böyle bir özelliği yokmuş gibi algılanıyordu. Halbuki tam tersi, bizim Rusya ile tarımsal ürün ihracatımız 750 milyon dolar civarında. Rusya’dan tarımsal ithalatımız bir milyar 850 milyon dolar. Yaklaşık olarak üç kat biz daha fazla satın alıyoruz Rusya’dan. Bu satın alınan ürünleri ihracatçılar alıyor, tüketiciler değil. İhracatçılar Rusya’nın ürünlerini alıyor. Onlar Türkiye’de işliyor, paketliyor ve onları üçüncü ülkelere ihracat yapıyor. Biz bu şartla izin veriyoruz. 2016 yılında Türkiye’nin Rusya’ya olan ihracatın 750 milyon dolarlık ihracatımızın yaklaşık olarak 250 milyon dolarlık kısmına izin geldi. Yasakları kaldırdılar. Fakat domates ve üzüm gibi ürünlerde yasak devam ediyor. Bu da 450 milyon dolar üzerinde. Rusya, Türkiye’ye 1,8 milyar dolarlık ürünü göndermekte fakat ihracatçılarımız artık talep etmiyor. Bizim bir yasağımız yok" diye konuştu.

"BU SİSTEM İLE TÜRKİYE’YLE DİLEDİKLERİ GİBİ OYNADILAR"

Yeni anayasa değişikliği teklifine değinen Bakan Zeybekci, şöyle konuştu

"2000- 2001 yıllarında Türkiye’yi yönetilemez hale bu siyasi sistem ile getirdiler. Bize öyle bir siyasi sitem uyguladılar ki her ne yaptılarsa bu sistem içinde yaptılar. Bu ülkenin başbakanı ve bakanını astılar. Bu siyasi sistemle Türkiye’yle diledikleri gibi oynadılar. Türkiye’nin güçlü bir siyasi sistemin üretmesine asla izin vermediler. Sadece bu milletin canında tak ettiği zamanlar güçlü iktidarlar ürete bildi. Ama bu sistemin üretemediği tek bir şey var; millet istese de, millet ne yaparsa yapsın asla üretemiyor bunu. Seçimler yoluyla, demokrasi yoluyla iktidara gelebilme ümidi taşıyan güçlü bir muhalefeti asla bu sistem üretemez. Özgürlüğümüzü kazanmak, 2023 ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği o muhasır medeniyet hedefi ve ilerisine geçmek için bu sistemden kurtulmak zorundayız."

"İSVİÇRE VE ALMANYA’DA GAZETELER TÜRKÇE ÇIKIYOR"

Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye karşı takındığı tavrı eleştiren Bakan Zeybekci, "Avrupalıların bu hareketleri normal mi? İsviçre’de, Almanya’da gazeteler Türkçe çıkıyor. Almanya’da yaklaşık 3 milyon üzerinde vatandaşımız ve 1,6 milyon seçmenimiz var. Türkiye’deki siyaseti oradaki insanımıza anlatmak hakkımız ama bunu engelliyorlar. Öbür taraftan paçavralarıyla bölücü terör örgütüne orada gösteri yaptırtıyorlar. Türkiye’ye inanıyoruz, sizlere inanıyoruz. Şu 16 Nisan meselesi hepimizin meselesi. 16 Nisan’dan sonra Türkiye’de siyaset rahatlayacak. Seçimlerde artık kayıtsız şartsız tek başına yüzde elli oy alan bir iktidar her zaman çıkacak. Türkiye bu beladan kurtulacak. Bugüne kadar bize her türlü tuzağın kurulduğu sistemin ürettiği deliği, bu millet olarak kapatacağız. Sakın şöyle düşünmeyin; ’Bu AK Parti’nin meselesi onlar yapsın’ MHP’nin değil, AK Parti’nin değil, CHP’nin meselesi değil. Her kim ki bu milletin hizmetine talip oldu, yüzde elliye talip olur. Bu milletin karşısına geçecek, proje ve sevdasını anlatacak. İnandıracak bu millete. Yüzde elliye talipse, bu milletin yüze yetmişinin aklına ve değerlerine hitap edecek" şeklinde konuştu.

"16 NİSAN CHP’YE İKTİDAR YOLUNU AÇIYOR"

Yeni anayasa teklifinin siyasi kazanımlarında da söz eden Zeybekci, şunları kaydetti:

"Siyasette milli menfaatler, ülke menfaati ve bu vatanın menfaati dendiğinde bir araya gelinip ortak kara alabilme mekanizması devreye girecek. Bu sistem bütün partiler için daha iyi olacak 16 Nisan CHP’ye de iyi gelecek. CHP’ye iktidar yolunu açacak. Sürekli yüzde 25’de kalınır mı? Böyle güçsüz bir muhalefet olur mu? Bu Türkiye’ye zarar. 18 maddenin neresinde yazıyor 2019’da seçimlere giderken AK Parti ve MHP’nin yüzde 10 avansla başlar diye. Böyle bir şart var mı?"

Murat Yalçın